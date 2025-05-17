宴請台灣供應商 黃仁勳：慶祝Blackwell成功

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（中央社記者吳家豪台北17日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚將與台灣供應鏈夥伴餐敘，他中午走出飯店接受媒體採訪時表示，計畫與台積電創辦人張忠謀見面，今晚與台灣供應鏈夥伴用餐是為了慶祝Blackwell系統成功量產。

黃仁勳表示，自己很開心回來台灣，沒有時差問題，並用台語說「我昨暗時睏足飽」（我昨晚睡很飽），今天午餐是與家人一起吃，並計畫與台積電創辦人張忠謀見面。

談到今晚與供應鏈夥伴用餐，他說，很期待見到自己的朋友與夥伴們，今晚最重要的事情是慶祝Blackwell系統成功量產，已有大量的Blackwell晶片和系統進入生產，輝達供應鏈非常努力，今晚主要是感謝台灣生態系夥伴的支持。

黃仁勳表示，今晚也會談到一些產業未來展望，但沒有太多具體細節，最主要希望大家能享用晚餐。

談到晶片成本議題，黃仁勳先稱讚台積電做得很棒，用公平的價格提供優秀的技術，這是台積電如此成功的原因，看好台積電全球布局計畫。

外傳輝達預計7月針對中國市場發表降規版的H20晶片，黃仁勳直球回應，「那不是真的」（that is not true）；媒體追問H20晶片改版計畫，他表示，不會是Hopper晶片，因為不可能再針對Hopper進行修改，輝達正評估如何最大化滿足中國市場需求。

談到美國總統川普（Donald Trump）撤銷前總統拜登政府制定的「人工智慧擴散規則」（AI Diffusion Rule），黃仁勳說，AI技術發展已出現明顯競爭態勢，美國想取得領先，但原本的「人工智慧擴散規則」卻限制了美國技術推展到全球，這完全錯誤。

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至於如何與美國政府合作以避免中國透過中東取得AI晶片，黃仁勳表示，美國政府了解這樣的情況不該發生，輝達的資料中心繪圖處理器（GPU）系統體積很巨大、很重也不容易轉運，這樣的系統很容易追蹤去處。最重要的是，輝達銷售晶片的國家和政府都知道不該轉售晶片，會謹慎監控。

他也提到，這次來台灣很樂意去逛夜市，雖然還不知道會去哪一個夜市，但他希望能成行。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140517