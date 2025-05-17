勞動基金炒股案 被告唐楚烈求暫停報到遭駁

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（中央社記者劉世怡台北17日電）涉及勞動基金炒股案的寶佳集團前執行長唐楚烈，以眼疾手術為由，請求科技監控自拍臉部報到暫停。高等法院日前駁回，另新增可於病房內，自拍臉部報到。

唐楚烈聲請主張，因高院裁定諭知以科技監控方式，定期在限制住居的地點，以手持監控手機自拍臉部，向高院報到，但近期將進行眼疾手術，怕影響上傳照片成功率，請求暫停報到。

法院審酌，唐楚烈現況並不是不能辦理報到，如果暫停報到將有相當時間不能確認他的行蹤，還不足保全他在本件訴訟程序的妥速進行，此部分應予駁回。

另外，變更增加醫院的病房為限制住居地，仍維持每星期五晚間6時至12時之間，持個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心的方式，定期向高院報到。

全案緣於，唐楚烈、投資主管邱裕元等人為了讓寶佳集團利用股價落差，從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，意圖抬高、壓低與影響遠百股價、造成遠百股票交易活絡的表象，並連續多次以高買低賣、「相對成交」、散布流言等方式非法操縱遠百公司股價。

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邱裕元於民國109年7月間尋求外部資金承接寶佳集團名義所出脫的大量遠百公司股票，找上當時擔任勞動部勞動基金運用局國內投資組組長的游迺文，游迺文剛好也希望動用寶佳集團政經影響力，讓自己官位提升。

一審台北地方法院認定，寶佳集團因游迺文、唐楚烈及邱裕元違法行為的犯罪所得共計新台幣5億3879萬6150元，判游迺文9年徒刑、唐楚烈及邱裕元8年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：方沛清）1140517