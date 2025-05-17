婦欲匯數千萬元投資、配合檢警辦案 竹縣警阻詐騙

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣17日電）新竹縣1名婦人日前到不同銀行欲匯款新台幣數千萬元，先稱要投資朋友，後又要提供帳戶資金配合「檢警」辦案，竹北警方先後獲報趕到銀行進行溝通，才讓婦人取消匯款，避免遭詐。

新竹縣政府警察局竹北分局今天發布新聞稿表示，三民派出所及竹北派出所日前分別接獲銀行通報，1名婦人前後欲辦理大額匯款，疑遭詐騙。

警方調查，婦人稱有朋友可以代為投資獲利，需先匯款新台幣2600多萬元，但過程未有簽訂合約等正常交易，且婦人不清楚該朋友資料，也不了解投資標的，經勸阻才讓婦人決定取消匯款。

同日，婦人又到另一間銀行打算匯出高額款項，警方表示，婦人接到自稱檢察官來電，指婦人銀行帳戶涉及洗錢案，需提供帳戶內資金接受調查，否則將面臨法律責任。婦人信以為真，到銀行準備匯款6500多萬元。

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警方表示，員警向婦人解釋這是典型「假檢警詐騙手法」，經警方說明後，婦人才驚覺受騙，打消匯款念頭，成功保住畢生積蓄。

警方表示，詐騙集團常利用話術誆騙可投資獲利，或假借司法程序要求交付財物，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信來路不明電話、簡訊或社群訊息。（編輯：張銘坤）1140517