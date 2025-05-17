提升馬祖雨霧預報準度 南北竿將設雷達站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）馬祖地區無觀霧與觀雨雷達，故無法取得近地面氣象資料，中央氣象署規劃在馬祖南竿設觀霧雷達站、北竿設觀雨雷達站，前者預計於116年，後者將於118年完工，將可提升馬祖雨霧預報準度。

交通部中央氣象署馬祖氣象站主任王鳳琴今天告訴中央社記者，現行馬祖地區降雨與濃霧監測，需仰賴位於台灣本島的五分山雷達站，因距離馬祖約220公里，導致僅能觀測到最低觀測高度以上的預報數據，無法即時取得馬祖地區近地面氣象資料，在預報時間與準度上有一定限制。

根據中央氣象署日前於連江縣交通觀光暨數位通訊建設發展座談會簡報資料，馬祖觀霧雷達站位於南竿軍方機敏設施「牛角嶺營區」內，距離南竿機場僅400公尺，預計將於116年完工。觀雨雷達站則位於北竿芹山營區，離北竿機場約1公里，預計於118年完工。

透過 Google News 追蹤中央社

簡報資料指出，2座雷達站完工後，觀雨雷達觀測距離約150公里，能擴大雷達網監測範圍，提升降雨估計準確度，並提升金門與馬祖海峽上游劇烈天氣早期預警時效；觀霧雷達監測距離，則以雷達為中心起約20公里，360度範圍強化冬春之際對馬祖濃霧的監測能力，提升航空海運安全。

王鳳琴進一步舉例，受限於現行觀測設備，較難預報馬祖近海雲霧移動狀況，就會造成航空公司飛機飛行途中，才遇到飄往馬祖上空雲霧，導致無法降落只能折返。若雷達設置完成後，可預報至少2至3小時後的雲霧位置，便利航空公司判斷是否飛航，降低折返機率。（編輯：）1140517