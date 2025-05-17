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俄媒：蒲亭10月主持首屆俄羅斯阿拉伯峰會

2025/5/17 19:16
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述克里姆林宮的聲明報導，俄羅斯總統蒲亭已經邀請阿拉伯聯盟（Arab League）各國領導人和秘書長，參加10月15日舉行的首屆俄阿峰會。

國際傳真社（Interfax）報導引述蒲亭（Vladimir Putin）在聲明中的談話：「我相信，此會議將有益於進一步加強我們各國間的互利與多方合作，並有助於找到確保中東和北非地區和平、安全及穩定的方法。」

路透社報導，阿拉伯聯盟是由部分中東和非洲國家組成的區域組織，擁有22個成員國，這些成員國承諾在政治、經濟和軍事等方面合作。

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俄媒報導蒲亭10月將主持峰會之前，美國總統川普（Donald Trump）本週前往波斯灣地區進行為期4天的訪問行程。

華府聲稱期間達成多項協議，包括沙烏地阿拉伯承諾向美國投資6000億美元，以及美國跟阿拉伯聯合大公國建立人工智慧（AI）合作關係。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140517

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克宮：蒲亭有可能會澤倫斯基 前提是俄烏先達成某些協議俄烏會談未達成停火 烏克蘭爭取西方盟友對俄施壓
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