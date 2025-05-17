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美國博物館返還文物 中國國家文物局接收楚帛書

2025/5/17 16:39
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（中央社記者李雅雯台北17日電）美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還文物，中國國家文物局在中國駐美大使館接收戰國時期楚帛書「五行令」、「攻守占」，這些文物輾轉流到美國，為目前發現最早帛書。

據新華社、央視報導，美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）於當地時間16日正式返還中國國家文物局戰國時期楚帛書「五行令」、「攻守占」，這兩卷帛書為1942年在湖南長沙子彈庫的楚墓被盜掘出土，1946年非法流到美國，為迄今發現時代最早帛書。

子彈庫帛書共分三卷，字數超過900字，對於中國古文字、古文獻研究以及中國學術史、思想史研究極具研究價值。由於在湖南長沙子彈庫被盜掘出土，故稱子彈庫帛書，其為目前唯一已知的戰國時期帛書，也是目前為止發現時代最早帛書。

「五行令」、「攻守占」分別為子彈庫帛書第2卷、第3卷，中國國家文物局將繼續推動子彈庫帛書第1卷「四時令」返回。

中國駐美國大使謝鋒表示，流失海外的中國文物由於民族弱亂遠離故土，正隨著民族復興踏上歸途，子彈庫帛書的回歸是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的成功實踐，增進中美人文交流和兩國人民友誼。

中國過往追索外流歷史文物多是在其走入拍賣程序或透過捐贈拿回，子彈庫帛書第2卷、第3卷是透過歷史研究、主動溯源追回的例子。

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中國國家文物局流失文物追索返還辦公室副主任朱曄表示，子彈庫帛書的返還是中國在溯源和歷史研究所構成的證據鏈基礎上，主動地向對方提出、啟動主動追索的案例，也是一個成功的案例。

子彈庫帛書「五行令」、「攻守占」返還中國後，規劃於今年7月在位於北京的中國國家博物館「萬里同歸—新時代文物追索返還成果展」上首度對外展出。（編輯：陳鎧妤）1140517

#中國
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