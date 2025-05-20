台鐵東部往返西部城際列車 20日全面開放站票

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵和仁－崇德間18日遭土石流淹過軌道，目前和平到新城間用柴聯車接駁。台鐵說，今天東部往返西部的各級城際列車全面開放站票，對號列車部分區間停駛，請搭車旅客留意。

台鐵北迴線18日因強降雨，在和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，尤其隧道內情況比想像嚴重，目前雙向仍不通，台鐵正全力搶修，預估21日先恢復單線行車，24日雙線正常通行。

台鐵指出，配合和平－新城間鐵路接駁服務應變方案，今天12時前列車運行班次調整，包含對號列車順行至和平站，逆行至新城站；區間（快）車順行至和仁站，逆行至崇德站。

台鐵說，停駛列車包含408次樹林－和平、212次和平－花蓮、246次樹林－花蓮、602次花蓮－台東、203次花蓮－和平 （和平－樹林行駛）、411次和平－樹林、215次花蓮－樹林、653次台東－七堵（七堵－彰化行駛）。

台鐵表示，今天東部往返西部各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

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台鐵指出，受強陣雨影響致行經和仁－崇德區間未使用車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另外，在台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶，依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。（編輯：方沛清）1140520