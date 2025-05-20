駐巴西代表廖志賢投書 籲請支持台灣參加WHA

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）駐巴西代表廖志賢近日以「台灣：全球健康夥伴與後疫情時代之全民覆蓋典範」為題投書巴西媒體，闡述台灣全民健保制度及其在後疫情時代的全球貢獻，獲得當地輿論正面關注。

廖志賢的文章獲Terra與Brasil Perfil等巴西5家主流媒體同步刊登，內容指出台灣雖未能加入世界衛生組織（WHO），卻持續透過實質行動協助全球防疫，包括提供醫療物資、技術經驗與數位防疫策略等，在疫情期間表現受各界肯定。

廖志賢並介紹台灣全民健保制度的數位整合能力與高覆蓋率，如何在疫情爆發初期即發揮迅速應變效果，成為全球公衛治理範例，呼籲國際社會應正視台灣在全球健康領域貢獻，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以強化全球衛生合作。

他強調，值此急遽變遷的時代，各類公共衛生挑戰早已超越國界，全球合作成為因應各類公共衛生危機的必要途徑。

然而，台灣至今仍被排除於世界衛生組織之外，主因在於中國持續曲解聯合國大會第2758號決議，中國政府長期刻意錯誤詮釋並誤導國際社會，阻撓台灣參與世界衛生大會等國際領域，排除台灣提供專業公共衛生貢獻。

廖志賢說，第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，全文並未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣。此決議無涉台灣主權問題，也無任何國際法依據賦予中國在聯合國體系中代表台灣的正當性，呼籲國際社會正視台灣在全球衛生體系貢獻與不可替代性，支持台灣有意義參與世衛組織及機制，實現健康無國界。

Terra是巴西第5大新聞入口網站，每月平均瀏覽量達6900萬次，涵蓋政治、科技、生活等多元內容。

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Brasil Perfil為阿根廷媒體集團Perfil在巴西的官方分站，聚焦拉美視角下的政經、社會與健康議題，讀者涵蓋學術界、公共政策圈與專業階層。

駐巴西代表處表示，持續透過主流媒體刊登台灣觀點，有效強化巴西社會對台灣公共衛生實力與國際參與立場的認識，未來將持續推動與巴西各界在醫衛領域多元合作，共同促進「健康無國界」全球願景。（編輯：張芷瑄）1140520