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世衛大會排除台灣 美：續支持台有意義參與國際組織

2025/5/20 09:41
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）世衛大會登場，台灣連年因中國打壓而未受邀。日、德、法等國於開議時利用發言時段支持台灣。美國國務院也表示，台灣是值得信賴且有能力的夥伴，將持續支持台灣有意義地參與國際組織。

第78屆世界衛生大會（WHA）今天起在瑞士日內瓦舉行。由於中國反對，世界衛生組織（WHO）成員國拒絕邀請台灣參加的提案。

美國國務院一名發言人對中央社表示，台灣在各地促進全球健康安全的夥伴關係，為夥伴國的人民帶來重要且可持續的利益。美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織。

世衛大會開議首日進行第一輪各國代表聲明，許多國家循往例藉此場合公開聲援台灣。

日本厚生勞動副大臣仁木博文首先表示，「為了因應健康緊急情況，我們應該向已取得顯著公共衛生成果的地區借鑑經驗，例如台灣。任何地區都不應該被拋在後面，以避免出現地理真空，這可能會破壞全球遏制疾病傳播的努力」。

德國聯邦衛生部長瓦肯（Nina Warken）呼籲各國共同努力，讓本屆大會口號 One World for Health 成為現實，「我們需要所有人，包括台灣的專業和參與」。

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法國衛生部長紐戴（Yannick Neuder）說，世衛組織的工作有利於國際社會的每個人，因此法國贊成台灣的參與。

駐美代表俞大㵢也投書美國媒體，要讀者試想台灣公共衛生體系領先世界，卻被禁止參與涉及全球健康的民主過程，是多麼荒謬，呼籲勿讓人類健康淪為政治操弄的犧牲品。（編輯：周永捷）1140520

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