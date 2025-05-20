加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴總統就職週年談話全文 宣布將向在野黨主席簡報國安情勢
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

久禾光掛牌上櫃 早盤漲逾2成啖蜜月行情

2025/5/20 09:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）高階微型化光學鏡頭廠商久禾光今天以每股72元正式掛牌上櫃，早盤股價衝上89.4元，漲幅逾24%、大啖蜜月行情。

久禾光產品主要應用於筆記型電腦，今年第1季營收新台幣2.56億元，年增約33%，每股盈餘1.5元，4月營收突破1億元關卡，續創歷年同期新高，久禾光預期，今年獲利成長可期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

久禾光指出，除了筆電市場，也積極布局機器視覺應用多年，包括智慧家居、智慧城市、智慧工廠及醫療設備等多元領域，產品包含掃地機器人、智慧冰箱、工業電腦設備、齒模建構及內視鏡等，這些產品的長期發展，有價格敏感度低，客戶忠誠度佳，且毛利率高於平均水準等特色，有助於挹注未來獲利。

展望未來，久禾光表示，將借重資本市場資源擴大業務動能，除持續深耕筆電市場以提升市占率外，加上隨著AI PC問世及AI應用逐漸成熟，市場將迎來新一波換機潮，帶動對高階鏡頭的需求成長。（編輯：楊蘭軒）1140520

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電上漲10元 台股早盤漲逾200點
108
更多編輯台推薦新聞：