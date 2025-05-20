久禾光掛牌上櫃 早盤漲逾2成啖蜜月行情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）高階微型化光學鏡頭廠商久禾光今天以每股72元正式掛牌上櫃，早盤股價衝上89.4元，漲幅逾24%、大啖蜜月行情。

久禾光產品主要應用於筆記型電腦，今年第1季營收新台幣2.56億元，年增約33%，每股盈餘1.5元，4月營收突破1億元關卡，續創歷年同期新高，久禾光預期，今年獲利成長可期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

久禾光指出，除了筆電市場，也積極布局機器視覺應用多年，包括智慧家居、智慧城市、智慧工廠及醫療設備等多元領域，產品包含掃地機器人、智慧冰箱、工業電腦設備、齒模建構及內視鏡等，這些產品的長期發展，有價格敏感度低，客戶忠誠度佳，且毛利率高於平均水準等特色，有助於挹注未來獲利。

展望未來，久禾光表示，將借重資本市場資源擴大業務動能，除持續深耕筆電市場以提升市占率外，加上隨著AI PC問世及AI應用逐漸成熟，市場將迎來新一波換機潮，帶動對高階鏡頭的需求成長。（編輯：楊蘭軒）1140520