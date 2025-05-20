台東南迴線21日起連3天交通大執法 保障行人安全

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）新北市三峽區昨日發生重大車禍，造成3死、12傷。大武警分局今日上午表示，為保障行人安全，將針對未停讓等7項重大交通違規自21日起連3天於台東南迴線執行交通大執法。

大武警分局第4組巡官鄭能義上午告訴中央社記者，昨天新北市三峽區發生行人遭自小客車衝撞導致多人死傷，為營造良好用路環境、維護交通秩序，並保障用路人生命財產安全，大武警分局將於21日至23日，實施為期3天的「交通大執法」專案勤務。

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他說，這次專案勤務將針對「行人違規、超速、無號誌路口未停讓、轉彎未依規定、酒後駕車、無照駕駛及未繫安全帶」等7項重大交通違規行為加強執法。警方也將持續妥適編排、規劃巡邏與路檢站勤務，提升見警率與執法強度，展現維護交通秩序的決心。

鄭能義指出，執法期間將嚴格查緝各類違規行為，呼籲用路人勿心存僥倖，確實遵守交通規則，以保障自身及他人安全。（編輯：戴光育）1140520