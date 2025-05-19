澎湖海上花火節 無人機展演復飛贏得喝采

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖國際海上花火節的史努比主題無人機展演，先前疑因訊號遭受干擾而取消，今天晚間順利復飛，搭配美麗的花火，完美呈現，贏得滿場民眾的驚叫聲，嗨翻全場。

今晚的花火施放，由法國SARL ARTSFEUX國際煙火團隊操刀，花火在悠美音樂的配合下綻放，展現出花火與國際接軌交融的多元樣貌，讓在場民眾眼睛為之一亮，拍手叫好，議長陳毓仁與近萬名民眾同場觀賞，副縣長林皆興代表致贈感謝狀給法國花火施放團隊。

多次在全國音樂比賽獲得佳績的嘉義北興國中管樂班與澎湖科大舞團，今晚在觀音亭主場舞台，表演音樂、街舞與現代舞，為花火節熱場。

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600架無人機今晚分別展演史努比75週年、史努比與查理布朗、史努比家族看花火、澎湖和澎湖跨海大橋等圖形，都完美呈現，贏得滿場掌聲與叫好。

澎湖縣政府表示，國際海上花火節5日開幕，但當晚的無人機展演，部分圖案與光點、輪廓模糊，受訊號干擾，承作廠商也表明無法掌握與克服，當即決定取消，並積極協請原先施放業者協助展演，同意自19日至6月19日，有10場的無人機展演。至於後續至7月29日，將與合作的史努比廠商協調，可望以史努比布偶替代擔任演出，讓花火節展演更加完美。（編輯：李錫璋）1140519

2025澎湖國際海上花火節的史努比主題無人機展演，先前疑因訊號遭受干擾而取消，19日晚間重新登場，到6月19日為止，還有10場無人機展演。中央社 114年5月19日