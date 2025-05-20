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拜登罹癌 川普：訝異大眾沒有更早之前得到通知

2025/5/20 08:04
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天似加重了有關前總統拜登隱埋罹癌的臆測，說大眾沒有更早一點獲知這項消息讓他感到「訝異」。

法新社報導，前一天，拜登辦公室發布聲明指出，82歲的拜登（Joe Biden）診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），目前正在評估治療選項。

川普（Donald Trump）今天在橢圓形辦公室被問到他對拜登罹癌的反應時，他告訴媒體：「我很訝異社會大眾沒有很久之前就得到通知。」

川普說，「要很長一段時間才能來到那種情況」，他顯然指的是拜登辦公室先前宣布，拜登癌症「格里森分數（Gleason score）為9分（第5級）」。

美國癌症學會指出，依腫瘤細胞的排列形態來看，排列最接近正常者為第1級，排列最凌亂者為第5級，格里森分數滿分為10分。由此可看出拜登病情的嚴重性。

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然而，腫瘤學家告訴法新社，篩檢的局限性很有可能導致拜登病情很直到現在才被發現。腫瘤學家還說，晚期癌症直到後期才確診也非前所未聞，就算是有著一流醫療資源的前總統也一樣。

根據拜登辦公室說法，拜登上週因泌尿系統疾病的症狀就醫，發現攝護腺有結節。他於16日經診斷罹患攝護腺癌，癌細胞已經轉移到骨骼。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140520

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