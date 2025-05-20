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分析：習近平拍板查廣西藍天立 多名官員落馬案情牽涉廣

2025/5/20 10:01（5/20 10:08 更新）
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（中央社記者張謙香港20日電）中國廣西壯族自治區政府主席藍天立近日受查落馬，有分析指出，相信此案是由中國最高領導人習近平親自拍板，且牽連甚廣。

星島日報今天刊文說，自稱「壯王」的藍天立是首名在任上被查的自治區政府領導人。

文章說，藍天立雖只是正部級官員，但作為少數民族政治菁英，如果不出事，2028年便可晉升中國全國政協副主席，成為國家領導人。因此，他的「隕落」引起海內外強烈關注。

文章並指出，北京對藍案的定性調子很嚴重，比如廣西黨委書記陳剛強調，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境，教訓極其深刻。

文章認為，陳剛對藍案如此定調，相信是來自中南海，由最高領導人（習近平）親自拍板，而藍案牽連甚廣。

首先，藍天立落馬之後傳出其妻韋霄燕、弟弟甚至兒子同時被捕，秘書也不能倖免；從陳剛要求全區黨員幹部深刻警醒「嚴格管好家人親屬、身邊工作人員」，應該八九不離十。

其次，此案應該涉及拉幫結派，相信會扯出大批官員。事實上，最近廣西已有多名官員落馬，包括欽州市常務副市長鍾恆欽、自治區黨委政法委副書記李文博、梧州市委秘書長韋彥、北部灣國際港務集團副總經理潘料庭。

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再者，廣西礦產資源豐富，藍天立家鄉河池更有「中國有色金屬之鄉」之稱，但多年來，河池、百色等地由於無序開採嚴重污染生態環境，背後肯定有保護傘，引起北京關注，生態環境部長黃潤秋因此南下督戰整治。

因此這起案件預料涉及有色金屬腐敗，值得注意的是，落馬的潘料庭就是有色金屬專家。（編輯：周慧盈）1140520

#習近平
#陳剛
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