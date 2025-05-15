加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 兩岸

廣西自治區政府主席受查 港媒：預料牽涉大批官員

2025/5/15 10:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港15日電）中國廣西壯族自治區政府主席藍天立據傳昨天接受調查，今天陸續有消息透露藍天立於12日被帶走，並「預計扯出大批官員」；藍天立出事前，當地環境污染問題嚴重，早已引起關注。

星島日報今天報導，廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。

報導引述知情者透露，本月10日至11日，藍天立前往河池、百色、崇左調研，督導檢查生態環境保護問題整改工作，但12日在南寧被帶走，盛傳他的弟弟等親屬也受到調查。

報導表示，藍天立在公眾視野消失後，落馬的消息迅速傳開，外界相信北京很快會公布情況。

藍天立曾任廣西自治區科技廳長，河池市長、市委書記，49歲就擔任自治區政府副主席，是中共第18屆、19屆中央候補委員，20屆中央委員，在廣西政壇耕耘30多年，這次出事，「預計會扯出大批官員」。

報導表示，北京官方昨天同時公布，大型國企北部灣國際港務集團副總經理潘料庭接受調查，未知是否與藍天立有關。

廣西與內蒙古、新疆、寧夏、西藏是中國5個少數民族自治區，按照不成文規定，5個民族都會有代表在全國人大或政協擔任領導人，成為國家領導人。

過去30年，廣西數任主席除了陸兵，卸任後都出任國家領導人，其中成克杰擔任中國全國人大常委會副委員長，其他則任全國政協副主席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，成克杰於1999年在人大副委員長的任上落馬，成為中國第一個因貪腐被執行死刑的國家領導人，轟動一時。

藍天立被視為「壯王」，距離出任中國國家領導人也是一步之遙，如今接受調查，成為中國另一名落馬的少數民族正部級高官。（編輯：周慧盈）1140515

#全國人大
#北京
藍天立
港媒：廣西自治區政府主席藍天立落馬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：