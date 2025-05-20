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大台北宜花防午後雷雨 高雄等6縣市熱探逾36度

2025/5/20 08:20
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（中央社台北20日電）中央氣象署預報，今天各地多為多雲到晴，午後大台北、宜、花地區易有雷陣雨發生；各地高溫炎熱，發布雲林、台南、高雄、屏東、花蓮、嘉義縣高溫燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

氣象署預報，今天各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島偶有短暫陣雨，中午過後大台北、宜、花地區及各地山區容易有雷陣雨發生，山區並有局部較大雨勢發生機率。

溫度方面，氣象署預報，各地高溫普遍為31至35度，其中在中南部近山區局部高溫可能接近36度或以上。中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象署預報，澎湖為晴時多雲，26至32度；金門為多雲，25至31度；馬祖多雲短暫陣雨，25至30度。清晨至上午，金、馬易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；西半部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140520

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