「嵐」櫻井翔現身台灣 專訪賴總統談中國威脅[影]
2025/5/20 09:37（5/20 09:50 更新）
（中央社記者陳怡璇台北20日電）日本天團「嵐」成員櫻井翔昨被目擊現身台北街訪，以新聞節目news zero傳播員身分專訪總統賴清德關於中國侵台的危機感，內容昨晚播出。
櫻井翔除了是日本偶像團體「嵐」的成員，2006年起在 news zero從事新聞工作。昨天被目擊在台北街訪民眾，並在總統府前與日本直播連線；news zero也公布2人同框畫面。
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這是櫻井翔首次以新聞工作者身分採訪一國元首，消息及街訪畫面在社群網站上引發矚目及討論。
日本電視台規劃二次世界大戰結束80週年專題「勿使現在變戰前」，5月18日起的一週以「日本周邊有事」為題，探討地區局勢。櫻井翔身為日本電視台新聞節目news zero的傳播員（messenger），18日在總統府專訪賴總統，內容於19日晚間報導。（編輯：方沛清）1140520
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