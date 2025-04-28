賴總統接見高市早苗 盼台日攜手打造非紅供應鏈

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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統賴清德今天接見前日本經濟安全保障擔當大臣、日本眾議員高市早苗，賴總統提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，期盼台日兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」。

高市早苗曾與日本首相石破茂角逐自民黨總裁大位，賴總統下午在總統府接見高市早苗訪團一行。

總統府晚間發布新聞稿表示，賴總統感謝日本政府在重要國際場合多次強調台海和平穩定重要性，他並提到，訪賓明天將前往高雄瞻仰前日本首相安倍晉三銅像，安倍曾說：「台灣有事，就是日本有事」，安倍對台灣支持情誼，台灣一直銘感在心。

賴總統表示，他上任以來積極提升台灣的「全社會防衛韌性」落實「和平四大支柱行動方案」，期盼透過強化國防力量，建構經濟安全，穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及深化與日本等民主國家的夥伴關係，共同維護印太與台海區域和平穩定。

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賴總統說，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，希望台日作為彼此重要經貿夥伴，在半導體、能源及人工智慧（AI）科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，進一步提升雙邊經濟韌性與產業競爭力。

總統指出，台灣會努力在國際社會扮演重要角色、貢獻關鍵力量，期盼台灣早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並和日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），共同為印太區域繁榮發展開創新局。（編輯：林興盟）1140428

總統賴清德（右）28日接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（左），盼台日攜手提升雙邊經濟韌性與產業競爭力。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月28日