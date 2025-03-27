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日政府首度公布因應「台灣有事」計畫 6天撤12萬人

2025/3/27 16:01（3/27 16:15 更新）
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去年9月25日日本石垣島居民因應「台灣有事」進行演練撤離。（共同社）
去年9月25日日本石垣島居民因應「台灣有事」進行演練撤離。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本政府今天首度公布因應「台灣有事」等情況的計畫，包括在約6天內撤離約12萬沖繩先島群島居民及觀光客等，安排前往九州及山口縣共32個市町安置。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府將動員包括自衛隊、海上保安廳（相當於海巡署）船隻、民間渡輪和飛機等，確保每天有2萬人次的運輸力，預計在約6天內，將包括沖繩縣宮古島市、石垣市等先島群島5市町村居民及觀光客共約12萬人撤離至福岡機場、鹿兒島機場等地。

之後，撤離的民眾搭乘包租巴士等到九州的7縣及山口縣，總計32市町，入住飯店、旅館等。

具體而言，沖繩與那國島町的居民疏散到佐賀縣佐賀市、鳥栖市；沖繩縣八重山郡竹富町波照間島的居民疏散到長崎縣大村市。

日本政府還會進一步研議有關高齡者、住院患者的支援措施、因應長期避難（疏散）在外情況的對策，預計2026年度制定基本要領。

有日媒報導，雖然日本政府表示這並非為了因應特定有事（緊急狀況）而公布的計畫，但一般認為這是為了因應「台灣有事」。

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日本政府發言人、官房長官林芳正今天上午在例行記者會上表示，「公布的內容是避難（疏散）一開始1個月內必要的事項，以提升處理的實效。至於住宿設施的租借費、運輸方法等，將與地方自治體、民間業者加強合作，參考災害發生時的應變措施等進一步研議」。

林芳正還指出，「有關避難（疏散）期逾1個月的就學重啟、就業的支援、中長期住宿設施的提供、需關照者的接納等，將進一步研議，於2026年度之前擬定基本要領，希望制定出更具綜合性、實效性的內容」。（編輯：韋樞）1140327

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