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美俄通話後 蒲亭：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

2025/5/20 03:20
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，他稍早和美國總統川普通話「兩個多小時」後達成共識，俄國準備與烏克蘭就一份「備忘錄」展開合作，以勾勒出未來「可能」達成和平協議的立場。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）指出，莫斯科與基輔當局上週在土耳其大城伊斯坦堡的會談，讓全球走上結束這場衝突的「正確道路」。這場戰爭始於俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，戰事已經持續3年多。

蒲亭告訴俄國媒體：「俄羅斯會提議並就未來可能和平協議的備忘錄準備與烏克蘭方面合作，對各項立場進行界定。」

他說道，這份文件可能會勾勒出「解決方案的原則、可能達成和平協議的時間安排等內容，包括在達成適當協議的前提下，可能實施一段時間的停火」。

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他還提到，伊斯坦堡會議及談判的參與方之間已重新取得聯繫，「這讓我們有理由相信，整體而言我們走在正確道路上」，莫斯科與基輔雙邊都應展現「最大」努力，尋求「各方都能接受的妥協方案」。

蒲亭和川普（Donald Trump）通話過後，他也向俄國媒體表示：「這次通話內容豐富、坦率開放，整體來說，我認為極其有益。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140520

蒲亭
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