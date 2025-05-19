加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

投資債務糾紛涉恐嚇 警政署專門委員50萬元交保

2025/5/19 23:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）內政部警政署黃姓專門委員，涉嫌於112年間以恐嚇方式要求債務人提前還債1000萬元。台北地檢署今天指揮調查局、警政署督察室搜索、約談黃男，訊後諭令50萬元交保，並限制出境、出海。

警政署回應指出，本案是「自清自檢」案件，警政署將持續積極推動風紀維護工作，對於員警涉違法違紀案件，均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查、依法嚴處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢警接獲檢舉，指目前在警政署任職的黃姓專門委員，以林姓女性友人名義借款民間人士1000萬元，並於民國112年間以口頭恐嚇方式要求債務人提前還債，涉嫌恐嚇、強制等罪。警政署自清自檢後移送北檢偵辦。

北檢今天指揮警政署督察室、調查官台北市調處，持法院核發的搜索票搜索黃男、林女住處，並約談黃、林及4名證人到案。檢察官複訊後，晚間諭令黃男50萬元交保，並限制出境、出海，林女及證人請回。（編輯：陳正健）1140519

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：