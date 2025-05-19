投資債務糾紛涉恐嚇 警政署專門委員50萬元交保

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（中央社記者林長順台北19日電）內政部警政署黃姓專門委員，涉嫌於112年間以恐嚇方式要求債務人提前還債1000萬元。台北地檢署今天指揮調查局、警政署督察室搜索、約談黃男，訊後諭令50萬元交保，並限制出境、出海。

警政署回應指出，本案是「自清自檢」案件，警政署將持續積極推動風紀維護工作，對於員警涉違法違紀案件，均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查、依法嚴處。

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檢警接獲檢舉，指目前在警政署任職的黃姓專門委員，以林姓女性友人名義借款民間人士1000萬元，並於民國112年間以口頭恐嚇方式要求債務人提前還債，涉嫌恐嚇、強制等罪。警政署自清自檢後移送北檢偵辦。

北檢今天指揮警政署督察室、調查官台北市調處，持法院核發的搜索票搜索黃男、林女住處，並約談黃、林及4名證人到案。檢察官複訊後，晚間諭令黃男50萬元交保，並限制出境、出海，林女及證人請回。（編輯：陳正健）1140519