早安世界》三峽重大車禍 78歲駕駛巷道狂飆致3死12傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

三峽重大車禍 78歲高齡駕駛巷道狂飆致3死12傷

新北市三峽區北大國小外19日發生重大事故，78歲余姓男子駕駛自用小客車闖紅燈在巷道內高速衝撞路人與機車騎士，造成3死12傷，死者包含2名女學生及1名約40歲女子。另有1名12歲張姓女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。肇事駕駛2月剛進行高齡換照，在事故中受傷，除了嚴重氣血胸外，還有腹內臟器傷害，手術後轉加護病房，檢調將等他意識清醒後釐清肇事原因。吳姓傷者驚恐表示，被撞後看到車子一路暴衝，撞飛前方學生及民眾。傷患林小姐回到現場撿拾孩子掉落書包時也描述，肇事車輛「好像在飆車」。總統賴清德聞訊震驚，與行政院長卓榮泰分赴3家醫院探望傷者，並指成立專案小組即時掌握；新北市長侯友宜晚間也到醫院慰問。新北地檢署在事故現場勘查後已成立專案小組，進駐新北市警察局三峽分局，指揮調查事發經過。（看完整報導）

黃仁勳COMPUTEX演說 宣布台灣辦公室落腳士林北投

輝達執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表展前主題演說，多次提及台灣，說明台灣供應鏈夥伴如何製造輝達高階GB200晶片、整合成為AI伺服器。他表示，輝達體認到自己是AI基礎設施公司，Blackwell晶片是台灣科技生態系統卓越成就的證明，輝達將攜手鴻海、台積電、國科會，為台灣打造AI基礎建設。這場演說壓軸高潮是黃仁勳揭曉輝達台灣辦公室將落腳北投士林，取名為「星群」（NVIDIA Constellation）。（看完整報導）

世衛大會台灣連9年被拒門外 友邦斥中國曲解聯大2758決議

第78屆世界衛生大會（WHA）舉行，台灣連續第9年無法參與，開幕後首場議程友邦貝里斯與聖文森正面迎戰中國與巴基斯坦以聯大2758號決議為反對台灣參與的藉口，但大會主席最終仍裁定「不將台灣議題納入本屆大會議程」。台灣政府循例在開幕前夕辦外交酒會，11個邦交國代表大合照表達支持，台下也有許多非邦交國的外交和公衛部門官員出席。英國、澳洲、加拿大、捷克、法國、德國、日本及立陶宛等駐台機構則以聯合新聞稿重申支持台灣加入WHO，並以觀察員身分參與WHA。（看完整報導）

台鐵北迴線土石淹進隧道情況嚴重 預計21日單線、24日雙線搶通

台鐵北迴線18日因強降雨，在和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，隧道內情況比想像嚴重，雙向不通，台鐵正全力搶修，新城與和平站之間以柴聯車編組接駁，預估21日先恢復單線行車，24日雙線正常通行。行政院長卓榮泰已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，儘速回復鐵路正常運行。（看完整報導）

拜登罹攝護腺癌 醫：有家族史逾45歲要每年篩檢

82歲的前美國總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌。根據癌症登記報告，台灣2022年攝護腺癌為10大癌症發生率第5名，是男性10大癌症第3名，2023年是癌症死因第5名。醫師表示，攝護腺癌發生率隨年齡上升，早期症狀不明顯，而遺傳為重要風險，如果有家族史，建議45歲以上就要每年篩檢。（看完整報導）

核三2號機除役前占3% 台電：台中電廠不需火力全開

核三2號機17日停機後，台中市長盧秀燕及環保局指稱台中電廠發電增加50%及火力全開。台電公司澄清，核三2號機原發電占比僅約3%，且早已規劃燃氣機組搭配再生能源，增加容量遠超過核三2號機容量，對供電影響有限，台中電廠沒有也不需要火力全開，台電估今年空污排放亦可望持續下降。（看完整報導）

任芬蘭代表 林昶佐：立委任內與北歐多國建立深厚連結

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，他在社群媒體表示，兩任立委任期致力推動國會外交以及台灣國際參與，多年來與歐盟、北歐多國議員建立深厚連結，將在既有基礎上強化台芬合作交流。身為閃靈重金屬樂團主唱的他也表示，與芬蘭在音樂上有巧妙的緣分。閃靈與芬蘭Spinefarm Records／英國Universal Music簽約發了4張專輯，「感謝天公伯予我這種Magic」，推動他向前進。（看完整報導）

沙烏地阿拉伯媒體專訪林佳龍談對美投資 斷交35年首見

沙烏地阿拉伯媒體「中東日報」專訪外交部長林佳龍，這是兩國斷交35年來，中東地區阿拉伯國家首度有媒體專訪中華民國外交部長。林佳龍在專訪中提及，台灣具有全面工業能力和強大的智慧財產權保護措施，因此，美國如要建立靈活的戰略供應鏈，台灣是不可或缺的可靠合作夥伴。台灣對全球半導體供應鏈具有關鍵作用，也將利用美國市場優勢，組建對美投資團隊，實現台美雙贏合作。（看完整報導）

日本因應觀光公害 擬調漲訪日旅客「出國稅」

日本2019年起向訪日外籍客與出境旅客開徵每人1000日圓的國際觀光旅客稅（出國稅），2025年估計稅收將增至490億日圓。有日本參議員建議針對訪日旅客調漲「出國稅」，以作為觀光公害對策的財源。對此，日本首相石破茂回應表示認同。（看完整報導）

莫內睡蓮等52件印象派真跡 富邦美術館6/11展出

富邦美術館與美國伍斯特美術館合作，6月11日起推出「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」特展，匯聚近40位藝術家作品，包括莫內的「睡蓮」、雷諾瓦、畢沙羅、塞尚，以及美國代表性印象派大師卡薩特與海薩姆等人的52件真跡，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。（看完整報導）

開箱老照片》麥當勞爆炸案 嫌犯還原作案現場

民國81年4月28日麥當勞遭恐嚇，民生店員工在男廁天花板，發現寫著「勿動炸彈」的茶葉罐。警方確認罐中是「水銀抗動裝置炸彈」，24歲的員警楊季章在拆除過程中，不幸引爆炸彈殉職。永和店、林森北路店又陸續發現炸彈，麥當勞宣布全台分店停止營業。5月16日，嫌犯陳希杰終於落網，20日回到現場模擬作案情形。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube