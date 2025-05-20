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陳建仁抵日內瓦為世衛行動打氣 分享新教宗暖心故事

2025/5/20 07:22（5/20 08:08 更新）
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前副總統陳建仁（右2）在羅馬出席教宗就職典禮後轉赴日內瓦，將參加台灣民間與官方的世衛場邊活動。右為立委王正旭、左起衛福部次長呂建德、僑委會委員長徐佳青、衛福部長邱泰源。中央社記者田習如日內瓦攝 114年5月20日
前副總統陳建仁（右2）在羅馬出席教宗就職典禮後轉赴日內瓦，將參加台灣民間與官方的世衛場邊活動。右為立委王正旭、左起衛福部次長呂建德、僑委會委員長徐佳青、衛福部長邱泰源。中央社記者田習如日內瓦攝 114年5月20日
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（中央社記者田習如日內瓦19日專電）前副總統陳建仁下午抵日內瓦，將參加台灣民間與官方的世衛場邊活動。他在公開行程首站「台灣之夜」晚宴致詞時，分享18日與新教宗聊到的台灣人道救援故事，故勵民眾「因為有你，台灣才能做到這麼好」。

陳建仁以總統特使身分代表台灣出席教宗良十四世就職典禮後，在世界衛生大會（WHA）開議首日從羅馬到日內瓦。他在台灣醫界聯盟基金會舉辦的晚宴上說，教宗接見時，他致贈一張照片，是Covid-19期間時任秘魯主教的教宗接受台灣捐贈秘魯插管防護用具時所攝。

陳建仁說，教宗對那張照片感受深刻，因為台灣在他人最艱難、最需要幫助的時刻提供了幫助，後來當台灣需要疫苗的時候也得到幫助，「當我們有愛心送給別人的時候，別人也以愛心還給我們，讓世界充滿了愛、彼此互相合作，這就是台灣的精神」。

前副總統陳建仁（右1）18日以總統特使身分出席新任教宗良十四世（Pope Leo XIV，左1）就職典禮，典禮後會見教宗良十四世，代表總統賴清德致意，轉達政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月18日
前副總統陳建仁（右1）18日以總統特使身分出席新任教宗良十四世（Pope Leo XIV，左1）就職典禮，典禮後會見教宗良十四世，代表總統賴清德致意，轉達政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月18日

他向台下來自僑界、青年團體和政府代表團成員打氣，「當我們公私合力，能夠充分發揮的時候，我們就會讓全世界看得到，世界上有一個國家雖然是被leave behind，被拋棄了，但是這個國家永遠站在服務人類的最前面，這就是台灣」。

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吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）、聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長馬丁（Curtis Martin）等友邦官員也在「台灣之夜」致詞，強調兩國分別與台灣有長達45年和42年的堅實邦交，感謝台灣的醫療援助，並將在世衛發言力挺台灣參與。

衛生福利部長邱泰源、僑務委員會委員長徐佳青、民進黨立委王正旭、國民黨立委王育敏和民眾黨立委劉書彬也都到場致詞，感念民間團體熱情投入。（編輯：唐聲揚）1140520

#吐瓦魯
#秘魯
#陳建仁
#世界衛生大會
#台灣之夜
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