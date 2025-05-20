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台灣被世衛拒於門外 俞大㵢：勿讓健康淪政治犧牲品

2025/5/20 07:33
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）世衛大會登場，台灣連9年因中國打壓被拒於門外。駐美代表俞大㵢投書美國媒體，要讀者試想台灣公共衛生體系領先世界，卻被禁止參與涉及全球健康的民主過程，是多麼荒謬，呼籲勿讓人類健康淪為政治操弄的犧牲品。

第78屆世界衛生大會（WHA）今天起在瑞士日內瓦舉行。由於中國反對，世界衛生組織（WHO）成員國拒絕邀請台灣參加的提案。

美國「國家利益」（The National Interest）今天刊出俞大㵢以「世衛大會需要台灣」為題的專文，內容提到台灣擁有完善健保及醫療體系和疫情應對能力，更在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時向世界示警病毒具人傳人風險，但仍無法參與世衛大會。

他說，這不只傷害台灣人民利益，也削弱全球防疫及公衛體系合作。

俞大㵢寫道，試想一個荒謬場景：擁有2350萬人口、高度發展、科技先進且公共衛生體系世界領先的民主國家，卻被禁止參與涉及全球健康的民主過程。

世衛組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。2009年，世衛將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。

俞大㵢指出，中國數十年來企圖扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與國際社會。

他強調，這項決議未曾提到台灣，更未授權中國在聯合國代表台灣。

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俞大㵢說，世衛組織憲章明訂，享有可達到的最高健康標準應為基本人權，排除台灣違反這項原則，也使全球錯失與台灣共同建立健康韌性的機會。任由政治因素凌駕於健康考量之上，將削弱世衛組織作為中立及科學專業機構的信譽。

他呼籲世衛組織秉持成立宗旨，堅持普世價值，讓台灣參與。（編輯：張芷瑄）1140520

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