英澳加捷等8國駐台機構 聯名挺台加入WHO參與WHA

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）台灣至今尚未收到今年WHA邀請函，英國、澳洲、加拿大、捷克、法國、德國、日本以及立陶宛駐台機構，今天發布聯合新聞稿，重申支持台灣加入WHO，並以觀察員身份參與WHA。

世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，台灣連續8年尚未受邀參與，今年則至今未收到邀請函。

英國在台辦事處、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、法國在台協會、德國在台協會、日本台灣交流協會以及立陶宛貿易代表辦事處上午發布聯合新聞稿重申挺台立場。

新聞稿指出，隨著今年第78屆WHA在日內瓦召開，台灣仍被大幅排除於全球公共衛生體系之外。正如COVID-19與持續的公共衛生危機經驗所示，傳染病與公衛風險不分國界，需透過全球合作，才能保障全人類的安全。

新聞稿表示，台灣作為全球衛生社群的一員，具備卓越能力，積極參與且負責任，並曾於2009至2016年間，以觀察員身份受邀參與WHA。台灣傑出的能力與做法，包括其卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為世衛大會的討論帶來極大助益。

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新聞稿指出，台灣被排除在世衛大會（WHO）這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由。這破壞了這世界所迫切需要、同時也是世衛組織創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

新聞稿指出，台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇與技術委員會，不僅將造福台灣人民，也惠及全球。唯有納入台灣作為觀察員，世衛組織方能真正體現世衛大會「全人類一個健康世界」（One World for Health）的承諾。（編輯：蘇龍麒）1140519