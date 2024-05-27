「中華台北」參與WHA？ 邱泰源：主權不容打折

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）世界衛生大會今天開議，但再次拒絕把台灣參加大會提案納入議程，衛福部長邱泰源表示，即使明年大會要求「中華台北」才可參與，台灣只能是中華民國，國家主權不容打折。

第77屆世界衛生大會（WHA）27日起在瑞士日內瓦舉行，台灣「世衛行動團」抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議，與全球分享台灣經驗。邱泰源有多年參與經驗，但過去都是以醫師公會全聯會或立委身分參加，今年首度以衛福部長身分出席。

衛生福利部今天稍早在日內瓦國際記者協會舉辦國際記者會，被問到台灣將以什麼名字敲叩世衛大門，邱泰源回覆台灣的國名為中華民國，這是堅持。

邱泰源於台灣時間晚間9時40分透過視訊與台灣記者連線受訪，再度被詢問若明年WHA以「中華台北」為參與條件，是否同意妥協。

邱泰源強調，台灣與中國互不隸屬是歷史的事實，也是世界各國都知道的事，中華台北（Chinese Taipei）牽涉到主權問題，「但大家都很清楚，台灣是台灣」，台灣的國名就是中華民國，這是歷史事實，國家主權不容打折與改變。

邱泰源提到，友邦今天向大會提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」納入議程補充項目提案，但提案仍未被列入大會議程，他非常感謝協助提案的友邦，以及WHA全會中為台灣發言辯論的貝里斯、聖文森及格瑞那丁。他呼籲世界衛生組織（WHO）跳脫政治框架，正視並接納台灣出席WHA。

「很遺憾我們努力到最後一刻，仍沒有收到邀請函」，邱泰源表示，今年會期之間，行動團仍積極舉行深度醫療公衛議題雙邊會談，展現台灣醫衛軟實力，促進未來與各國的友誼，讓各國代表及國際醫衛團體了解，台灣不能參加WHA不僅影響台灣人民的平等健康權，也是國際重大損失。

衛福部曾提到將嘗試接觸「過去未支持台灣，但態度較中立」國家，例如爭取穆斯林國家的公衛支持，出席視訊的外交部國際組織司長孫儉元表示，經過多年努力，理念相近國家支持逐漸增加，不便具體說出「新朋友」身分，但可以保證，在持續努力之下，確實每年支持都有增長。（編輯：唐聲揚）1130527