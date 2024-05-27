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政院：世衛行動團分享台灣醫衛成果 爭取國際支持

2024/5/27 17:39
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（中央社記者葉素萍台北27日電）世界衛生大會今天起召開，台灣世衛行動團已抵達日內瓦。行政院發言人陳世凱表示，世衛行動團將舉辦專業論壇、出席國際研討會及論壇，並積極結合理念相近國家進行雙邊會談，向世界分享台灣醫衛經驗和成果，爭取國際社會支持。

行政院發布新聞稿表示，第77屆世界衛生大會（WHA）27日起在瑞士日內瓦召開，台灣「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議，與全球分享台灣經驗。

陳世凱指出，世衛行動團此行赴日內瓦，將舉辦專業論壇、出席國際研討會及論壇，並積極結合理念相近國家進行雙邊會談，向世界分享台灣醫衛經驗和成果，爭取國際社會支持。

陳世凱說，台灣長期推動參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會，在世界衛生大會開議前夕，已廣獲國際友邦、醫療專業團體、意見領袖及公民團體，透過各種多元方式，支持台灣參與WHO及WHA，政府表達誠摯感謝。

陳世凱表示，台灣的醫衛實力獲國際肯定，雖然未受邀與會，作為國際社會負責任的一員，政府和民間持續透過各種場合與世界交朋友。

陳世凱說，行政院長卓榮泰向世衛行動團所有成員表達慰勉與感謝，並期許藉由WHA開議期間，利用各種機會與國際友人合作，累積交流經驗，向世界展現台灣有意願也有能力對全球衛生做出貢獻，也希望將全球最新醫衛資訊帶回台灣，保障全體台灣人民的健康福祉。（編輯：林克倫）1130527

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