2758號決議阻台 江啟臣：中華民國仍為國際法人

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（中央社記者田習如、曾婷瑄日內瓦27日專電）世衛台灣政院行動團及立院視導團舉行國際記者會，中國用以阻撓台灣的聯合國2758號決議成焦點。立院副院長江啟臣答覆中央社問「一中各表」是否無效時說，中華民國仍具國際法人地位。

在世界衛生大會（WHA）今早正式開幕前1小時，帶領行政院「世衛行動團」的衛生福利部長邱泰源與跨黨派立法委員在日內瓦記者協會舉行國際記者會，呼籲全球重視台灣被世衛排除在外的不公義狀況。

邱泰源在致詞時代表政府重申，聯合國（UN）大會 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 全文未提及台灣，更未授權中國在聯合國體系代表台灣，所以中國引用該決議排除台灣有意義參與世衛組織（WHO）活動毫無正當性。

他強調，兩岸互不隸屬是台海現狀及國際公認的客觀事實，因此，只有台灣的民選政府才能在國際場域代表台灣2300萬人民，中國無權干涉或限制。

民進黨立委王正旭也指出，中國錯誤引用聯大2758號決議來反映其所謂的「一個中國原則」，但該決議並非代表台灣是中國的一部分。他敦促世衛保持專業及中立立場，摒除不當政治干預。

中央社記者向國民黨籍立法院副院長江啟臣提問，中國引用聯大2758號決議阻擋台灣參與世衛，是否顯示一中議題成為台灣國際空間的障礙，以及「一個中國，各自表述」說法在國際上無效。

江啟臣首先表示「感謝美國還有其他在國際上支持我們與國際社會的友人」， 接著解釋聯大2758號決議有其歷史背景，「它主要是處理PRC（中華人民共和國）當初加入聯合國的入會案，它並沒有影響中華民國的國際法律定義」，也就是在台澎金馬仍然享有領土主權還有治權。

江啟臣說：「中華民國具有履行國際義務的能力，理應享有參與國際組織的權利，也就是中華民國的國際法人地位仍然存在，這也是為什麼我們2002年也能夠成功的參與WTO（世界貿易組織）。」

他表示，「考量國際處境及兩岸特別的關係跟複雜性，我們過去以來一直推動台灣對聯合國還有其他專屬機構的有意義參與」，但未直接答覆「一中各表」問題。

江啟臣另補充說，國際政治當然很現實，但是希望國際友邦、友人不要只看到台灣半導體的重要性，而選擇不看到台灣的健康人權，這是同等重要。

「我們站在這邊也是呼籲國際正義，不能只看到我們半導體對你有利，然後就要我們去設廠，但我們的健康也很重要，更何況我們的健康產業未來也可能在國際上扮演類似TSMC（台積電）這樣的角色。」

他最後強調，作為立法院的成員，這次出訪也希望透過國會外交的途徑，讓其他國家的國會和他們人民的代表，能更瞭解台灣的狀況。（編輯：高照芬）1130527