11友邦齊聚挺台入世衛：世界正錯過台灣貢獻

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（中央社記者曾婷瑄、田習如日內瓦26日專電）世衛大會召開前夕，近百位友邦與理念相同國代表受邀出席外交酒會。衛福部長邱泰源稱台灣公衛全球第一，仍被排除很遺憾。友邦代表讚台灣為真正的朋友，指世界正錯過台灣的貢獻。

世界衛生大會（WHA）將於明天正式登場，今晚台灣友邦與理念相同國家代表齊聚日內瓦出席外交酒會，包括11個邦交國的衛生部長或大使，共同表達對台灣參與世界衛生組織工作的支持。

駐日內瓦辦事處長蘇瑩君表示，雖然台灣今年還沒有受到參與世衛大會的邀請，「但我們今年有更強的支持」。她感謝在場國際友人支持台灣、與台灣一起奮鬥，「我們在這裡並不孤獨」。

衛生福利部長邱泰源致詞時說，無論是以部長、中華民國醫師公會全國聯合會或立委身分，都全心投入展現台灣優異的公衛能力，及貢獻全球健康安全的意願。

他強調台灣公衛體系連續5年蟬聯Numbeo醫療健保指數全球第一，「然很遺憾，台灣仍被排除在世衛與世衛大會相關的活動與機制之外」。他感謝現場與會者支持，並表示台灣將持續向世界貢獻專業與資源。

立法院副院長江啟臣代表WHA視導團上台致詞時強調，世衛組織憲章明示，最高可達標準的健康是每個人的基本權利，「健康權不應有基於年齡、人種、民族等因素的歧視。台灣堅定捍衛所有人的健康權，然而台灣2350萬人的權利卻因政治等其他因素，遭到世衛忽視和傷害」。

江啟臣也提及台灣的國會爭端，表示儘管國會3黨有不同立場、意見，「但在國際議題與台灣健康人權上，我們有強烈共識：台灣應該被世衛納入。我重申，沒有台灣，世衛組織就沒有『全民均健』」。

甫上任的史瓦帝尼衛生部長馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）代表參與友邦上台致詞時稱台灣為「真正的朋友」。表示自1968年起便收到來自台灣的幫助，「台灣作為已開發國家，與史瓦帝尼等開發中國家分享資源的意願不能被漠視」。

他指出，在台灣多個計畫與單位的協助下，史國大幅降低孕婦與新生兒死亡率、擴及癌症診斷與應對範圍、推動改善醫院基礎設施、增進預防慢性非傳染性疾病的能量，並讓年輕醫生受到更好訓練。

「貴政府總是在我們有需要時提供援助。這也是為何我國將推動台灣納入世衛大會觀察員視為優先，世界正錯過台灣的貢獻。台灣幫助我們，患難見真情」，並表示將持續為台灣發聲。

瓜地馬拉衛生部長哥登（Oscar Cordón）也在致詞時稱台灣為「確保我國公民福祉與健康上不可或缺的夥伴」，包括協助建造醫院、改善新生兒健康與心理健康照護」，並多次表達對中華民國台灣政府慷慨援助的誠摯感謝。

外交酒會現場準備台灣茶葉、威士忌、珍奶、點心與刈包讓近百名貴賓享用，氣氛熱絡，反映出國際社會對台灣的支持聲量持續上升。（編輯：何宏儒）1130527