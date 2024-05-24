WHA將登場 邱泰源率團赴日內瓦舉行國際記者會

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（中央社記者賴于榛台北24日電）世界衛生大會27日登場，台灣尚未收到邀請函，不過，由衛福部長邱泰源帶隊的台灣世衛行動團以及立委視導團，今晚將飛往瑞士日內瓦，預計舉行國際記者會、雙邊會談等說明台灣訴求，若必要也會遞交抗議信。

第77屆世界衛生大會（WHA）27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，截至目前為止，台灣尚未收到邀請函。外交部長林佳龍、衛福部長邱泰源今天出席「113年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，說明推動參與WHA相關規畫，並接受媒體提問。

邱泰源提到，健康是基本人權、普世價值，台灣迄今尚未收到WHA邀請函，但會與外交部努力到最後一刻，期盼讓世界看到台灣在醫療、醫務上的貢獻，WHA不納入台灣將是世界的損失，也對台灣不公平，並牴觸世界衛生組織（WHO）憲章。

邱泰源表示，世衛行動團及立委視導團將於晚間出發，期盼促成與各國的實質性合作。世衛行動團成員包含無任所大使、醫生吳運東，以及中央研究院院士梁賡義2位顧問。另外，衛福部次長周志浩擔任副團長，健保署署長石崇良也會參與，與世界分享台灣全民健保制度。立委視導團由立法院副院長江啟臣率隊，成員包括國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君。

邱泰源指出，此次循例在當地舉行國際記者會，向世界說明台灣的理念，呼籲世界重視國際醫療、醫務的團隊皆支持台灣以觀察員身分出席WHA，並完整參與WHO活動與機制，同時將表達參與今年度將簽署的「大流行病協定」的期待，因為台灣做為防疫優等生，無法參與很奇怪。此外，世衛行動團也將邀請友好國家代表，共同進行雙邊討論。

至於台灣會否循例向WHA發出抗議信，邱泰源則說明，待大會審查台灣入會案時，若還是未能達到預期成果，世衛行動團就會遞交抗議信，「剛抗議的還是要抗議」，但對於其他活動，台灣會遵守大會規定，快樂呈現關懷世界健康的精神。

對於此次美國或是其他國家是否會在大會發表挺台言論，林佳龍回應，挺台的國際友人持續增加，美國也表達正持續號召友邦，替台灣在大會發言。

媒體詢問，增進兩岸關係是否能幫助台灣參與WHA。林佳龍則解釋，這是兩件事，就算希望改善兩岸關係，也不能犧牲台灣主權，台灣爭取以觀察員身分參與WHO，這是普世價值，盼中共別再損人不利己。

另外，中央社記者日前依規定向聯合國媒體申請平台遞交採訪申請文件，卻被要求提供中國護照。林佳龍強調，中國打壓台灣，也限制媒體報導，但沒有正確資訊是無法維護民眾健康，過去疫情期間，媒體重要性就可見一斑，中共恐怕是擔心在WHA的言論被聽到，才會有此舉動。

而為擴大國際支持台灣參與聲量，外交部日前也特地製作國際醫療文宣短片「第二次出生」，從一位病童母親的角度，記錄台大醫院為病童成功移植肝臟的真實故事，展現台灣先進醫療技術，以及永不放棄生命的悲憫情懷，目前全球觀看人次超過2000萬人次，林佳龍呼籲民眾多轉傳，讓世界看到台灣。（編輯：張若瑤）1130524