立院WHA視導團啟程 江啟臣籲對岸停止打壓和軍演

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（中央社記者葉臻桃園機場24日電）立法院副院長江啟臣今天晚間率跨黨派WHA視導團前往瑞士。他表示，台灣國際外交處境困難，在衛生人權上希望國際能聽到台灣的聲音，也呼籲對岸在此刻停止打壓和軍演。

世界衛生大會（WHA）5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣截至去年已連續7年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。

江啟臣晚間8時30分偕國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君組跨黨派視導團前往瑞士，並於出發前在桃園國際機場召開記者會；衛福部長邱泰源帶隊的台灣世衛行動團也在晚間9時50分許抵達桃園機場。

江啟臣接受媒體聯訪時表示，今年WHA的主題是「健康至上，共享健康」（All for Health, Health for All），「證明健康是不分國界、你我，不應該排除任何一個國家和人，這是台灣最重要的一個訴求。」

江啟臣說，台灣在國際上外交處境很困難，在最基本的衛生人權上，希望國際社會能夠聽到台灣人民的聲音、聽到中華民國想要參與國際合作的訴求，也呼籲對岸停止打壓，尤其在這個當下，請對岸停止軍演。

江啟臣也說，這次陪同出席的立委都有醫事相關背景，組成視導團到日內瓦主要是準備跟衛生福利部的行動團和當地僑民的宣達團會合後，為國人發聲、爭取參與WHA及世界衛生組織（WHO）的機會。

江啟臣也說，台灣在衛生、醫療各方面的水準在世界有目共睹，尤其是疫情之後，再次證明台灣在這方面的能力和韌性，以及台灣有能力參與國際社會、進行國際衛生合作。

江啟臣表示，視導團會在當地參與專業論壇和民橋團活動，也會進行國會外交，包括當地瑞士國會議員、政要的拜訪等，希望能提高台灣的能見度；藉由這個場合展現台灣願意參與國際衛生合作的決心和承諾，以及希望能夠參與WHA的聲音，是全台人民的共識。

邱泰源接受媒體聯訪時表示，他帶著總統賴清德以及政府對全世界的關懷、樂於分享台灣高品質醫療防疫的心情，和世界各國做好朋友，也帶著全民的期待和支持，努力讓台灣更有機會邁向國際社會、和世界分享醫療保健和防疫的經驗，這項責任重大，會用各種方式達到這個目標。

至於會帶來什麼樣的成效，邱泰源說，成功是每個小成功集合起來的，會參與專業的論壇和友善的溝通，藉此累積小成功、一直努力到最後一刻達到首要目標。

王正旭說，WHO在未來3年有規劃6大優先推展領域，內容與賴總統提倡的健康台灣政策幾乎一致，希望利用這個機會和世界接軌；陳菁徽說，希望用力發聲，讓全世界看到台灣；林憶君說，台灣有完善的醫療體系，希望能分享經驗和資源，協助世界、幫助更多人。（編輯：陳政偉）1130524