江啟臣談政黨零和：如果這樣我們就不會來日內瓦

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（中央社記者田習如、曾婷瑄日內瓦26日專電）台灣國會紛擾之際，朝野立委難得在世衛大會期間同行、團結聲援台灣參與世衛。率團的立法院副院長接受中央社採訪，回應台灣政黨是否陷入零和競爭、外媒評論習近平利用國民黨等問題。

江啟臣與跨黨派立委出席民間團體舉辦的「為台灣而走」遊行，現場有留學生對他舉起「我反對國會濫權」標語牌，也有台僑為立法院紛爭向他抱怨台灣國際處境困難，政黨卻不團結。

他告訴中央社記者，民主社會有不同意見是常態，立法院就是討論不同意見、盡量設法整合的地方，這些不同的聲音都代表了人民；若不能產生共識，民主社會最後一定會有表決的機制。

中央社記者問他，有國外評論者認為台灣政黨之間長期的「零和」策略阻礙了民主深化，江啟臣回應，「如果這樣我們今天就不會跨黨派來日內瓦嘛，對不對」， 雖然內部有一些議題吵吵鬧鬧，但對外仍是一致。

他也說大家都只有看到不一樣的地方，而忽略掉相同點，比如都關心民生、治安議題，甚至國家長期的發展議題。「所以不同的地方容易被放大，這也是很正常嘛！」

他強調這一切狀況都是民主的過程，「我們也在學習，設法凝聚更多的共識，而整合的過程不光是在立法院，整個台灣社會其實也都在進行」。

另一方面，針對有外媒評論指出，中國國家主席習近平利用國民黨弱化總統賴清德政府的施政。曾任國民黨主席的江啟臣回應，「這個是非常荒謬的說法啦！甚至就是說，那你自己也掉入了對岸所謂的認知作戰裡面」。

他表示在自由民主社會，不同的政黨每一段時間都要被選民檢驗，現在立法院三黨不過半，大家也是戰戰兢兢，因為每一黨都想在下一次過半。

面對中國長期施壓阻撓台灣代表及台灣記者進入世衛大會，江啟臣說，「對岸有時候用他自己的思維來看兩岸的事情，或來看台灣，那是會失真的，反而背道而馳，讓（台灣）人民更團結，為共同目標努力 」。

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中央社記者追問，國民黨在赴中交流的過程中，是否明確表達台灣人對民主的堅持。他表示，「不管有沒有交流，我們在公開言論裡面都一講再講了，連黨的高層或者是黨主席本身也都一再這樣強調了，那你要去挑特定人的講話，我覺得那也不能就把整個帽子扣在這個政黨身上」。

江啟臣最後強調，政黨之間的競爭是難免的，但民眾的眼睛也是雪亮的，「我們必須相信台灣人民的選擇，也必須要相信台灣的民主」。1130527