江啟臣：台灣應成區域秩序與民主價值捍衛者

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（中央社記者游凱翔台北11日電）立法院副院長江啟臣今天表示，雖然美中已進入長期戰略競爭，但反觀台灣的優勢，可成為區域秩序與民主價值的捍衛者，因為兩岸的和平穩定才能鞏固印太秩序，同時強化國會外交深化台灣影響力。

淡江大學國際事務與戰略研究所「第二十屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，上午在淡江大學台北校區舉行，江啟臣受邀開幕專題演講。

江啟臣表示，近年外界非常關心美中戰略競爭關係，且在印太區域的競逐勢必更加明顯，雖然未有硝煙，但可明顯感受到經濟、軍事、文化、領導力、軟實力的競逐；而美中抗衡與競爭的態勢大概不會逆轉，作為印太區域敏感議題之一的台海問題絕對是受矚焦點，且台灣在區域的戰略價值和地位與日俱增。

江啟臣認為，美中的競爭高於合作，且進入長期戰略競爭。當今討論大小國際問題，幾乎無法忽略美中戰略競爭的因素，且美國也相當清楚，中國已成為具有實力改變既有國際秩序的國家，但即便如此，雙方還是想避免衝突，也因此除了競爭外，持續保持暢通溝通也是雙方共識，並極力避免擦槍走火。

反觀台灣在此情勢的優勢，江啟臣指出，台灣可成為「區域秩序與民主價值的捍衛者」、「兩岸和平穩定推進者」、「科技創新領航者」及「扮演全球人道主義貢獻者」。

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他指出，只有印太安全，台灣才安全，兩岸和平穩定才能鞏固印太秩序，必須讓外界知道台灣是重要的且願意負起責任。同時有意義參與國際組織將成為重要戰略，雖然因為兩岸關係的因素並不容易，但正因為不容易，才要更努力。

江啟臣強調，國會外交更是重點。雖然台灣跟大部分國家沒有邦交，但每個國家均有國會，且內閣制的國家議員就是官員、影響力更大。現在立法院三黨不過半，接見外賓也是三黨一起，不僅是多元的展現，更有助於價值連結上的互動。（編輯：郭無患）1130511