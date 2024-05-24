韓國瑜許立院WHA視導團3願望 朝野歡呼硝煙暫歇

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院朝野今天原本為國會職權修法上演表決戰，不過立法院長韓國瑜下午表示，立院跨黨派視導團今晚將飛往瑞士，表達台灣參加WHA及WHO心願。韓國瑜當場許下3個願望，並呼籲朝野立委給予祝福。

第77屆世界衛生大會（WHA）訂於今年5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，立法院副院長江啟臣今天晚上偕國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君組跨黨派視導團前往瑞士。

立法院會今天繼續審查藍白所提國會職權相關修法，朝野從早上就不斷攻防；民進黨團祭出表決戰，民進黨立委也不斷高喊「違法表決，程序黑箱，會議無效」，國民黨立委則反嗆「民進黨輸不起」、「國會要改革」等語，議場內從早上到下午都鬧哄哄。

不過就在下午4時議場內轉趨平靜。韓國瑜偕江啟臣、陳菁徽、王正旭、林憶君共同進入議場，他表示，江啟臣今晚領軍的跨黨派視導團將飛往瑞士，並代表2300萬同胞表達3個願望。

韓國瑜指出，「像生日一樣許3個願望」，第一是希望台灣加入WHA及世界衛生組織（WHO），分享全球最先進的防疫及公共衛生觀念；第二，要代表台灣廣大人民願意盡一己之力，幫助世界各地的公共衛生；第三，中共軍演當前之下，視導團要代表台灣熱愛和平，不要有戰爭風險。

韓國瑜表示，江啟臣與3位立委前往瑞士6天就要返台，責任重大，「請所有立委用掌聲代表我們的祝福」。韓國瑜語畢，議場內立委則不斷鼓掌，並高喊「台灣加油」、「中華民國加油」、「中華民國台灣加油」。

世界衛生大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續7年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。（編輯：林興盟）1130524