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立法院續審國會職權修法 群眾冒雨湧青島東路抗議【圖輯】

2024/5/24 11:12（5/24 13:51 更新）
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立法院會24日繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團在立法院外聚集，民眾舉牌訴求「反黑箱、要民主」。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
立法院會24日繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團在立法院外聚集，民眾舉牌訴求「反黑箱、要民主」。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
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（中央社網站24日電）立法院今天繼續審查國會職權修正相關法案，場內藍綠白激烈攻防，場外民間團體持續發起「我藐視國會」抗議行動，要求停止表決、實質審查。一早許多民眾冒雨湧入青島東路，手持「反黑箱 要民主」、「沒有討論 不是民主」等標語表達訴求。

今天除了台北立法院外有全天活動，自上午11時起，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地也陸續舉行串聯活動。（編輯：林湘芸）1130524

午後濟南路持續湧入聲援民眾，訴求「反黑箱、要民主」。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
午後濟南路持續湧入聲援民眾，訴求「反黑箱、要民主」。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
多個民團發起立院集結行動，儘管天氣不佳，附近道路仍湧入不少抗議民眾。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
多個民團發起立院集結行動，儘管天氣不佳，附近道路仍湧入不少抗議民眾。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
民眾在立法院外舉牌訴求「反黑箱、要民主」，專注聆聽台上公民團體代表宣講。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
民眾在立法院外舉牌訴求「反黑箱、要民主」，專注聆聽台上公民團體代表宣講。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
多個民團24日在立法院外集結群眾，並宣講訴求。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
多個民團24日在立法院外集結群眾，並宣講訴求。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
台灣公民陣線、經濟民主連合、公投護台灣聯盟、台灣民主實驗室等民團發起立院集結行動，號召民眾齊聚青島東路喊口號，訴求將法案退回委員會重審。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
台灣公民陣線、經濟民主連合、公投護台灣聯盟、台灣民主實驗室等民團發起立院集結行動，號召民眾齊聚青島東路喊口號，訴求將法案退回委員會重審。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，場外集結抗議人潮，民眾持「黑箱國會 民主殺手」等標語。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，場外集結抗議人潮，民眾持「黑箱國會 民主殺手」等標語。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
民眾冒雨到場，頭上綁布條參與活動。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
民眾冒雨到場，頭上綁布條參與活動。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
立院周邊湧入抗議人潮，參與者為表達訴求、理念，自製許多標語，也有人高舉百合花聲援。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
立院周邊湧入抗議人潮，參與者為表達訴求、理念，自製許多標語，也有人高舉百合花聲援。中央社記者趙世勳攝　113年5月24日
抗議人潮上午自立法院外青島東路延伸到中山南路一側，民眾手持百合花。中央社記者高華謙攝 113年5月24日
抗議人潮上午自立法院外青島東路延伸到中山南路一側，民眾手持百合花。中央社記者高華謙攝 113年5月24日
儘管天氣不佳，青島東路仍湧入不少聲援民眾表達訴求。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
儘管天氣不佳，青島東路仍湧入不少聲援民眾表達訴求。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日
國立中山大學上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，反對國會濫權，學生持標語表達看法與立場。（中山大學學生提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月24日
國立中山大學上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，反對國會濫權，學生持標語表達看法與立場。（中山大學學生提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午在台東市南京路集合，台東近百民眾自發性參加，有外籍人士也拿著「沒有討論不是民主」標語響應。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午在台東市南京路集合，台東近百民眾自發性參加，有外籍人士也拿著「沒有討論不是民主」標語響應。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日
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