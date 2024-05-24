立法院續審國會職權修法 群眾冒雨湧青島東路抗議【圖輯】
2024/5/24 11:12（5/24 13:51 更新）
（中央社網站24日電）立法院今天繼續審查國會職權修正相關法案，場內藍綠白激烈攻防，場外民間團體持續發起「我藐視國會」抗議行動，要求停止表決、實質審查。一早許多民眾冒雨湧入青島東路，手持「反黑箱 要民主」、「沒有討論 不是民主」等標語表達訴求。
今天除了台北立法院外有全天活動，自上午11時起，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地也陸續舉行串聯活動。（編輯：林湘芸）1130524
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