國會職權修法表決戰 議事牛步上午僅處理4條文

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北21日電）立法院會今天審查藍白所提國會職權相關修法，朝野未再有肢體衝突，民進黨團祭出表決戰，議事進度陷牛步。截至上午11時55分立法院長韓國瑜宣布休息時，院會僅處理4條條文，朝野下午1時30分將續戰。

立法院今天繼續審查國會職權修法，國民黨立委於清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利占據主席台。但藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，一度爆發肢體衝突。民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍甚至互相出拳扭打成一團，兩人事後互控對方先動手。

上午10時後，立法院長韓國瑜順利站上主席台，議程原訂應宣讀報告事項議案，但國民黨團、民眾黨團提議把所有報告事項都先退回程序委員會，並提議變更議程。但民進黨團都表達反對，並要求表決結果應兩面俱呈，不過都經院會舉手表決後決議不通過。

影片來源：國會頻道

立法院會24日開會，將續審國會職權修正相關法案。上午9時，會議主席、立法院長韓國瑜（前右4）順利進入議場主持國是論壇，多名國民黨立委在韓國瑜身邊保護。中央社記者張新偉攝 113年5月24日

變更議程處理完畢後，院會在上午11時2分許進入討論事項，即處理立法院職權行使法部分條文修正草案。

雖然今天未出現上週五的大規模推擠衝突，但民進黨立委不斷在議場內高喊「違法表決，程序黑箱，會議無效」；守護主席台的國民黨立委則回嗆，「民進黨輸不起」、「國會要改革」等語。

民進黨團總召柯建銘在立法院會討論時表示，國民黨立委是在毀憲亂政、國會擴權，卻聲稱是在國會改革，甚至在國是論壇留下可恥言論，完全顛倒是非。他說，國會已經敲響喪鐘，國會也被中國國家主席習近平戒嚴，國民黨、民眾黨都是歷史罪人。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）登記發言時，要求法案退回重審。中央社記者張新偉攝 113年5月24日

另一方面，民進黨團祭出表決戰，每次表決時都要求採點名表決、重付表決，但藍白立委挾人數優勢，院會經舉手表決後，通過國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團共提的再修正動議。

由於議事牛步，截至中午前僅處理4條條文。在立委行使人事同意權部分，為保障接受調查詢問的人員權益，二讀條文規定，接受調查詢問的人員，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之。

此外，對於是否增訂立法院職權行使法第50條之3、第50條之4、第50條之5條文，經討論後，無異議通過民進黨團再修正動議，不予增訂。

院會進行屆中午時，韓國瑜宣布休息，下午1時30分繼續開會。

立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。（編輯：蘇龍麒）1130524