林淑芬麥玉珍互控對方動手 國會職權修法前立委推擠衝突

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院今天繼續審查國會職權修法，不過在國民黨立委占據主席台後，藍綠雙方放置標語後，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍爆發推擠衝突，甚至出拳相向扭打成一團，兩人事後受訪問時則互控對方先動手。

立法院院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，今天的院會將續審國會職權修正相關法案。

國民黨立委於清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利占據主席台；但藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，爆發肢體衝突。

其中，在林淑芬與麥玉珍爆發的推擠衝突中，兩人一度扭打成一團，其他立委上前勸架後才停手。

事後，兩人都在議場外接受媒體訪問。林淑芬表示，當時她要從衝突現場離開，結果被麥玉珍擋住，麥玉珍不只打她，還出腳踹其他民進黨立委。麥玉珍隨即反駁，她發現後面有人推擠所以反抗，結果林淑芬就揮拳。

民眾黨團則在媒體群組上傳影片，並指出透過畫面說明，是林淑芬先推人，麥玉珍當時回頭稍微舉起手，然後林淑芬直接用拳頭相向，用力毆打麥玉珍的左臉，導致麥玉珍的臉已經明顯紅腫。

民進黨團則在媒體群組轉貼新聞影片並表示，透過影片畫面說明，是麥玉珍先動手。（編輯：楊凱翔）1130524

影片來源：國會頻道