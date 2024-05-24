本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法8/147
首頁 / 政治

林淑芬麥玉珍互控對方動手 國會職權修法前立委推擠衝突

2024/5/24 09:38（5/24 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍（中）在推擠過程中發生互相攻擊事件，雙方互控對方打人。圖為國民黨立委徐巧芯（前）擁抱安慰麥玉珍。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍（中）在推擠過程中發生互相攻擊事件，雙方互控對方打人。圖為國民黨立委徐巧芯（前）擁抱安慰麥玉珍。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院今天繼續審查國會職權修法，不過在國民黨立委占據主席台後，藍綠雙方放置標語後，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍爆發推擠衝突，甚至出拳相向扭打成一團，兩人事後受訪問時則互控對方先動手。

立法院院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，今天的院會將續審國會職權修正相關法案。

國民黨立委於清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利占據主席台；但藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，爆發肢體衝突。

其中，在林淑芬與麥玉珍爆發的推擠衝突中，兩人一度扭打成一團，其他立委上前勸架後才停手。

事後，兩人都在議場外接受媒體訪問。林淑芬表示，當時她要從衝突現場離開，結果被麥玉珍擋住，麥玉珍不只打她，還出腳踹其他民進黨立委。麥玉珍隨即反駁，她發現後面有人推擠所以反抗，結果林淑芬就揮拳。

民眾黨團則在媒體群組上傳影片，並指出透過畫面說明，是林淑芬先推人，麥玉珍當時回頭稍微舉起手，然後林淑芬直接用拳頭相向，用力毆打麥玉珍的左臉，導致麥玉珍的臉已經明顯紅腫。

民進黨團則在媒體群組轉貼新聞影片並表示，透過影片畫面說明，是麥玉珍先動手。（編輯：楊凱翔）1130524

影片來源：國會頻道
立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，民進黨立委林淑芬（中）與民眾黨立委麥玉珍在推擠過程中發生互相攻擊事件，雙方互控對方打人。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，民進黨立委林淑芬（中）與民眾黨立委麥玉珍在推擠過程中發生互相攻擊事件，雙方互控對方打人。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
#林淑芬
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#國民黨
#國會職權修法
延伸閱讀
立院續審國會職權修法藍白占據主席台 與綠委搶掛布條爆衝突不只立法院外 全台7縣市24日「我藐視國會」串聯日經亞洲：台灣國會職權修法引萬人抗爭 立院分裂恐拖累施政國會職權修法藍綠主張比一比 人事同意權、藐視國會條文詳解
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立法院續審國會職權修法 民團冒雨集結自組醫療站
172.30.142.33
更多編輯台推薦新聞：