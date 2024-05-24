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國會職權修法議事緩慢 挑燈夜戰開會至午夜

2024/5/24 18:22（5/24 20:28 更新）
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立法院會24日繼續審查國會職權修法，將挑燈夜戰至午夜。民進黨立法院黨團於晚間7時會議重開前，拿著藍、白、黑3色氣球高喊「反黑箱、反擴權」口號，並在議場內施放。中央社記者翁睿坤攝 113年5月24日
立法院會24日繼續審查國會職權修法，將挑燈夜戰至午夜。民進黨立法院黨團於晚間7時會議重開前，拿著藍、白、黑3色氣球高喊「反黑箱、反擴權」口號，並在議場內施放。中央社記者翁睿坤攝 113年5月24日
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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北24日電）立法院會今天繼續審查藍白所提國會職權相關修法，歷經上午攻防，民進黨團下午繼續祭出表決戰，議事仍然牛步進行。國民黨團傍晚提議延長開會，由於現場沒有異議，決議延長開會至午夜12時。

立法院今天繼續審查國會職權修法，國民黨立委於清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，上午7時議場開門後順利占據主席台。但藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，一度爆發肢體衝突，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍甚至互相出拳扭打成一團，兩人事後互控對方先動手。

立法院會後續開始處理立法院職權行使法部分條文修正草案，不過進度仍然相當緩慢。議場內一度亂哄哄，立法院長韓國瑜下午4時左右表示，因立法院副院長江啟臣組跨黨派視導團今晚將赴瑞士，跨黨派視導團將代表2300萬名同胞，表達台灣參加WHA及WHO心願，並呼籲朝野立委給予祝福。韓國瑜語畢，議場內立委不斷鼓掌高喊加油，與先前的緊繃氣氛形成強烈對比。

立法院會原訂院會開會時間至下午6時，不過國民黨團傍晚時提議開會至晚上12時，由於在場沒有異議，韓國瑜宣布休息至晚上7時再開會。韓國瑜說，立法院除了準備便當，也訂了20個大比薩供立委選擇。

截至在下午5時25分許宣布休息前，院會共處理9個條文及增訂1個章名「聽證會之舉行」。經二讀表決，二讀通過條文重點包括聽證權的行使規範，以及賦予立法院完備立法功能的聽證權、聽證會舉行要件等，但關於相關罰則尚未處理。（編輯：蘇龍麒）1130524

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