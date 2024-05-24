民團憂國會職權修法致寒蟬效應 連署要求停止審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄧佩儒、侯姿瑩台北24日電）立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，多個海內外公民團體共同連署要求停止審議，並批評在野黨強推法案不僅違反程序正義、破壞台灣民主基礎，還可能危及民眾權益，導致寒蟬效應。

多個公民團體今天在台北召開記者會並公布連署內容。參與連署的公民團體認為，中國國民黨和台灣民眾黨的立法委員試圖通過的爭議法案，恐對「言論、結社、集會等自由帶來寒蟬效應」，並對「我們的同仁、我們代表的族群，以及我們的國際合作夥伴構成重大風險」。

根據連署書內容，在野黨推動立法院職權行使法部分條文修正草案，雖強調是啟動「國會改革」，擴大國會職權並加強監督政府，相關修正案卻可能「遭武器化（weaponized）」，用來迫使包括軍方人士、政府官員，及公民團體代表交出敏感資料和機密文件。

連署書提及，相關修正案也可能波及外國政府駐台代表處、國際非政府組織在台分支機構，以及外國媒體駐台辦事處等的工作人員。

連署書指出，這次修法明定立法院可以多數決成立調查委員會，並由各黨團根據其立院席次提名委員會成員，這些調查委員會也可以成立專案調查小組，但相關修法「缺乏明確限制及配套措施」，若委員會由單一政黨掌握多數成員，將能夠「不受制衡地針對任何人進行調查」。

連署書還提到，若不遵守調查委員會的要求則將面臨連續罰鍰，將對個人或機構將造成相當大的負擔。

台港守護民主關注組（Taiwan-Hong Kong Union for Democracy）代表唐紋在記者會中表示，該法案可能造成「立法委員惡意騷擾」的風險，台灣在野黨立法委員未在投票前完整解釋立委調查權等相關法案，在野黨雖宣稱僅會祭出罰緩，但「親中立委」可能會藉此要求相關人士提供資訊並要脅祭出高額罰鍰，個人及小型企業恐面臨巨大壓力。

另外，西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁表示，國民黨與中國國家主席習近平十分親近，根據提案，國民黨立委可輕易要求有關西藏人的敏感資訊並交給中國，呼籲國際社會關注台灣立法院對此的相關立法。

截至目前，參與連署的公民團體超過20個，主要以台灣公民團體為主，包括台灣民主實驗室、台港守護民主關注組、西藏台灣人權連線、台灣人權促進會，以及台灣新聞記者協會等，另外也有部分海外台灣人團體，例如台灣人公共事務會。（編輯：蘇志宗）1130524