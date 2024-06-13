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博明：嚇阻勝於作戰 需威懾習近平對攻台的樂觀看法

2024/6/13 20:02
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（中央社記者吳書緯台北13日電）中國對台灣日益增加軍事脅迫與不放棄武統，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，嚇阻更勝於作戰，在軍事預算投資取得良好裝備、訓練好軍人，將能夠形成嚇阻能力，並且能威懾中國領導人習近平對於攻台戰爭的樂觀看法。

壯闊台灣聯盟今天下午舉行「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」新書發表會，本書編輯與主要作者博明（Matt Pottinger）和共同作者、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）以及共同作者、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出席與會。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、前參謀總長李喜明、前總統府資政邱義仁等人到場聆聽。

片山和之致詞指出，台灣是日本的重要夥伴，兩國交流密切，且有共同價值觀，台海的和平穩定對世界很重要，後冷戰時期已經結束，全球正面臨安全上的挑戰，日本要如何回應以及與志同道合的國家互助合作也非常重要。

博明指出，新書提到台灣應要備戰才能止戰，大家常會爭論是否要花國內生產毛額（GDP）的2或3%來做軍事上的準備，軍事是不知道哪時派得上用場，但如果真的在軍事上做好準備，是真的不需要派上戰場，因為把預算放在嚇阻、威懾（deterrence）敵人上，嚇阻的成本比戰爭低很多，因為戰爭會有人命和經濟的代價。

博明進一步指出，嚇阻、威懾也是一種心理行為，透過嚇阻北京做決策的人「也就是只有一個人而已」，讓習近平有所節制，不要踏出戰爭這一步，抹滅習近平對於攻台過度樂觀的想法。

博明表示，建立戰鬥意志與抵抗意識是最重要的因素，可以稱為「X因素」（X factor），這沒有辦法透過戰機或軍艦的數量衡量，而是需要透過訓練與共同的責任感進行培養，需要不斷訓練和社會不斷對話，談論戰爭中會發生什麼以及社會應該如何應對，但實際上台灣準備得越充分，台灣就越不可能打仗。

簡以榮表示，美國、日本、台灣數十年來都持續合作，建立起對中國的嚇阻，但這種嚇阻力卻可能已經慢慢在消退，擔心有一天消退到某種程度，讓習近平可以認為嘗試侵略行動，「我們要確保我們在勝利的這一方」。

吳怡農表示，本書突破幾個盲點，第一個迷思就是兩岸的緊張情勢，是台灣由民進黨執政所造成，但這完全忽略習近平與中國所扮演的角色，是中國試圖要改變台海現狀。

博明表示，從習近平的言行來看，是習近平想要造成現狀改變，美國與台灣的領導人都沒有要造成改變，很多人認為台灣不要做任何事情來挑釁中國，但目前唯一的挑釁，就是「習近平從根本想改變現狀」。（編輯：黃國倫）1130613

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