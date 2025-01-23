加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 政治
川普2.0
內閣人事
新聞專題
內閣人事3/151
首頁 / 政治

台灣安全專家簡以榮回鍋白宮 任國安會亞洲資深主任

2025/1/23 12:21（1/23 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
簡以榮將出任白宮國安會亞洲事務資深主任。（中央社檔案照片）
簡以榮將出任白宮國安會亞洲事務資深主任。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」宣布，其資深副總裁簡以榮將出任白宮國安會亞洲事務資深主任。曾駐台的簡以榮在美國總統川普第一任期時負責台灣事務，去年合著專書探討護台的急迫行動，支持台灣發展不對稱作戰。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）常務董事塞耶茲（Eric Sayers）昨天透過新聞稿表示，簡以榮（Ivan Kanapathy）是團隊不可或缺的一員，在印太安全及外交方面帶來無與倫比的專業知識，未來將主導白宮東亞安全議題及進行跨部門協調。

陸戰隊出身的簡以榮曾在川普第一任期時擔任白宮國安會主管台灣、中國與蒙古事務的主任。2014至2017年，他代表國防部派駐美國在台協會（AIT），就安全議題向AIT處長及台灣高階官員提供建議。

簡以榮支持不對稱戰略，數次強調台灣必須有捍衛自身的決心。他去年底對美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普要台灣支付更多軍費的言論顯示，台灣應「一如川普第一任總統任期般，大幅提高對美國武器和訓練的支出」。

他說：「美國與台灣的國家安全利益大幅度重疊，但美國不能比台灣自己更想幫助台灣，這就是底線。」

諾魯去年在台灣總統與立委選舉落幕後，宣布與台灣斷交。簡以榮當時回覆中央社詢問對諾魯轉向的看法時提到，中國其實沒有太多能懲罰台灣但又不疏離台灣人民的選項，這是北京的困境。

他說，但也由於中國沒有太多選項，台灣應盡快做好準備，美國可以提供協助，但台灣必須率先而行，增加自身防衛投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

簡以榮去年與美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）合著出版「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」一書，並於書中對台灣「潛艦國造」案抱持保留態度。

他去年6月來台舉行新書發表會時表示，台灣潛艦國造計畫耗費非常大的資源，台灣的國內生產毛額（GDP）與軍事預算和中國不成比例，因此台灣必須要有智慧的運用國防預算，發展不對稱作戰以及投資在快速移動、分散式且具高度存活性的武器。（編輯：唐佩君）1140123

#台灣
#白宮國安會亞洲事務
#簡以榮
延伸閱讀
川普第2任期美將占上風？ 美學者：中國不示弱但韜光養晦博明：嚇阻勝於作戰 需威懾習近平對攻台的樂觀看法美議員達克沃斯會韓國瑜 聚焦強化台灣安全抗中威脅學者：川普上任台面臨軍費壓力 應提大型儎台新軍購
內閣人事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
參議院提名表決在即 川普防長人選赫格塞斯遭控曾對妻施虐
17
更多編輯台推薦新聞：