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暗殺事件護駕有功 川普提名柯蘭接任特勤局長

2025/1/23 13:34（1/23 13:47 更新）
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去年7月川普（中）在賓州造勢演講時遇襲，特勤局幹員柯蘭（右）衝上台保護川普。（路透社）
去年7月川普（中）在賓州造勢演講時遇襲，特勤局幹員柯蘭（右）衝上台保護川普。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天提名特勤局幹員柯蘭（Sean Curran）出任特勤局長。柯蘭曾在川普於賓州遭暗殺時衝上演講台，保護川普免受槍手進一步攻擊。

法新社報導，擔任川普隨護的柯蘭是川普遇襲時包圍保護他的幾名幹員之一。當時1名槍手在賓州巴特勒（Butler）向正在演講造勢的川普開槍，導致川普耳朵出血。

美國媒體證實，柯蘭就是一系列川普舉拳照片裡右邊那名戴著墨鏡的男子。當時川普被護送離開演講台時，臉上流著血，同時舉起一隻拳頭，振臂疾呼「戰鬥」。

川普這次的特勤局主管提名，全然違背暗殺事件後特勤局的失職檢討報告，當時檢討結果建議尋找一位在組織外，且擁有豐富經驗的人士擔任下一任特勤局長。

川普在其網站Truth Social上發文表示：「尚恩（柯蘭）是一位偉大的愛國者，過去幾年來一直保護我的家人，這就是我信任他能領導美國特勤局勇敢男女幹員的原因。」

川普指出，柯蘭擁有23年特勤局經驗，他最初是紐瓦克外勤辦事處特別幹員，後來在川普第1個任期內晉升為總統保護部門的負責人。

川普說：「在賓州巴特勒，他冒著生命危險拯救我免於刺客子彈襲擊，這證明他無畏的勇氣。」

「我完全相信尚恩（柯蘭）能讓美國特勤局變得比以前更加強大。」

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這項任命不出外界意料，川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）上週就宣布，這位「偉大的愛國者」將獲得特勤局局長的職務。

原先的特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在川普於賓州遭槍擊後辭職，羅威（Ronald Rowe）隨後擔任代理局長。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140123

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