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雷克里夫獲美參院通過出任中情局長 關注中國威脅

2025/1/24 06:34（1/24 07:44 更新）
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雷克里夫出任美國中央情報局局長。（路透社）
雷克里夫出任美國中央情報局局長。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長被提名人雷克里夫的人事案今天在聯邦參議院過關，將出任總統川普國安團隊內這項重要職位。雷克里夫曾說中情局必須加強關注中共構成的威脅。

法新社報導，雷克里夫（John Ratcliffe）曾於2020至2021年川普（Donald Trump）第1任期的尾聲擔任國家情報總監（DNI），他的中情局局長人事案今天獲得跨黨派支持，以74票對25票通過。

雷克里夫上週在任命聽證會中說，中情局在他領導下，將「提出富有洞察力、客觀、納入所有來源的分析，絕不允許政治或個人偏見蒙蔽我們的判斷力或影響我們的成果」。

雷克里夫並強調讓中情局重視科技的重要性，表示了解對手在科技領域的能力「比以往更加重要」。

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雷克里夫也劍指北京，表示中情局必須「持續並加強關注中國及其執政黨中國共產黨所構成的威脅」。

雷克里夫是川普多年的忠實盟友，他擔任國家情報總監時曾表示，中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅。（譯者：楊昭彥）1140124

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