美國安顧問令逾百幕僚返家待命 審查人事以符川普施政

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普的國家安全顧問瓦爾茲今天要求約160名國家安全會議（NSC）幕僚返家待命，同時當局正在進行國安會人事審查、調整人員配置，以符合川普的政策議程。

美聯社報導，從其他政府機構被借調至白宮國安會的人員今天參加全員電話會議時，被告知隨時待命及聽從國安會高層指示，但無需前往白宮報到。國安會的職責是向總統提供國安和外交政策建議。

川普（Donald Trump）國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）的幕僚長麥考馬克（Brian McCormack）在2分鐘的電話會議中，告訴這些借調人員「隨時保持待命狀態，只有在接獲國安會高層聯絡時才需至辦公室報到」。

根據2名熟悉內情的消息人士透露，一些借調人員已被通知他們將歸建，例如多位分派至反恐單位的借調人員昨天獲知，他們的借調期將提前結束。這2位消息人士未獲授權公開談論此事，因此要求匿名。

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這項決定影響了許多幕僚人員，他們主要是來自國務院、聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）的特定領域專家。借調時間通常為期1至2年。

瓦爾茲近期接受布萊巴特新聞網（Breitbart News）訪問時說，他希望國安會人員「與總統的施政計畫百分之百一致」。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140123