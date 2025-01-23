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8年前無緣勞工部長 川普提名帕茲德任駐歐盟大使

2025/1/23 12:44
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天提名前速食業高層主管帕茲德為美國駐歐盟大使；帕茲德曾是川普第一任期的勞工部長人選，後因其商業作為和私生活受到質疑，而放棄入閣。

帕茲德（Andrew Puzder）曾任速食連鎖餐廳哈帝漢堡（Hardee's）和卡樂星（Carl's Jr）母公司CKE餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長，也是川普在第一任期最初屬意的勞工部長人選。

帕茲德當年承認，他曾僱用一名無證移民擔任負責清潔的家管，且沒有為其工資繳納稅款，之後帕茲德放棄入閣。

川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「安迪（帕茲德）在擔任企業執行長的17年間，帶領公司走出嚴重財務困境，讓公司得以生存、財務健全及成長。」

川普說：「安迪將為我國在（歐盟）這個重要地區的利益做出傑出貢獻。」

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2017年，在聯邦參議院準備為帕茲德的人事任命案舉行聽證之際，帕茲德對勞工的作為和立場令外界益發感到擔憂，批評者抨擊他反對調高美國勞工最低工資，帕茲德最終決定放棄爭取任職。

現年74歲的帕茲德承認當年並未替那名無證移民管家納稅，不過他在很久之後已補繳稅款；此外，帕茲德數十年前離婚後，前妻曾在名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）節目中指控他家暴，引發爭議。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140123

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