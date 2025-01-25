赫格塞斯任美新防長 美國史上第2次靠副總統打破僵局通過任命

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天就國防部長任命案進行表決，副總統范斯投下關鍵票，打破平手僵局，赫格塞斯成為新防長。這是美國史上第2次閣員人事任命須靠副總統出馬才過關。

綜合路透社和法新社報導，美國史上首度由身兼參院議長的副總統投票打破閣員任命案表決僵局，發生在2017年，時任副總統彭斯（Mike Pence）投下關鍵票後，戴弗斯（Betsy DeVos）的教育部長任命案才通過，當時總統也是現任的川普（Donald Trump）。

今天的赫格塞斯（Pete Hegseth）防長任命案表決在3名共和黨參議員倒戈下，出現50票贊成、50票反對的結果。3人分別是穆考斯基（Lisa Murkowski）、柯林斯（Susan Collins）和本月初才卸下參院共和黨領袖的麥康奈（Mitch McConnell）。

麥康奈表示，赫格塞斯未能證明他有能力有效管理美國國防部這樣龐大且複雜的組織。麥康奈在聲明中說：「光是渴望成為『變革推手』（change agent），不足以勝任這樣的職位。」

最後在范斯（J.D.Vance）投下贊成票後，赫格塞斯以1票之差驚險過關，成為新任防長，對川普來說是一大勝利。

44歲的赫格塞斯曾加入陸軍國民兵（Army National Guard），也曾擔任福斯新聞台（Fox News）節目主持人，他承諾為國防部帶來重大變革。但經過激烈的任命聽證會對他的領導能力進行密切檢視後，他的資格、品行和對女性參與戰鬥的看法受到嚴重質疑。

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）歷史學教授蘇里（Jeremi Suri）說：「我們以前未有過像赫格塞斯這樣的國防部長。」

赫格塞斯的爭議包括曾於2017年被控性侵害，他否認指控，警方證實此案但最終並未對他提出刑事指控。

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赫格塞斯還被控酗酒及在退伍軍人組織中財務管理不當。他則承諾若任命案通過他將戒酒，並承認曾犯下財務錯誤，但否認有不法行為。

赫格塞斯本週又遭到手足的前妻指稱他曾對第2任妻子施暴，導致女方得在危機當下躲進衣櫃，還得跟友人約定求救暗語。赫格塞斯強烈否認這些指控。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140125