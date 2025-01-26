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美參院通過國土安全部長任命 諾姆邊境安全立場強硬

2025/1/26 02:54
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天投票表決，通過南達科他州州長諾姆擔任國土安全部長的任命案。國土安全部是美國總統川普致力打擊非法移民的關鍵部門。

法新社報導，53歲的諾姆（Kristi Noem）是川普（Donald Trump）的盟友，交由她執掌的國土安全部（DHS）主管邊境執法、驅逐移民，同時也負責確保網路安全、打擊恐怖主義、進行緊急事故管理等事務。

川普昨天才嚴厲批評，國土安全部轄下「聯邦緊急事故管理總署」（FEMA）去年對兩場毀滅性颶風風災的應對表現「確實令我們失望」，並表示將簽署命令廢除FEMA。

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諾姆最為人所知的事蹟，就是她自稱親手射殺「難以馴服」的寵物犬「蟋蟀」（Cricket），此事導致她失去獲選為川普副手的機會。

諾姆也以對邊境安全採取強硬立場聞名，她是第一位出動國民兵幫助德州因應邊境危機的州長，儘管南達科他州距離美墨邊境相當遙遠，而這為她贏得保守派人士的讚賞。（譯者：洪培英）1140126

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