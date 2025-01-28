班森特獲參院確認為財長 聚焦國內減稅與支出

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天確認總統川普提名的班森特（Scott Bessent）為財政部長，這位前對沖基金經理人將形塑新政府的減稅和支出政策，以及掌管美國與盟友和對手之間的經濟關係。

作為美國第79位財政部長，班森特將掌理全國稅收和28兆美元國債市場，並對財政政策、金融法規、國際制裁和海外投資都具有巨大影響力。

路透社報導，參院對班森特人事確認案進行投票，以68贊成、29票反對的結果通過，其中有16位民主黨籍參議員支持此案。

62歲的班森特已成為川普經濟議程的有力倡導者，其中減稅和徵收高關稅是議程核心。民主黨人和一些經濟學家認為，這些主張可能會抵消聯邦準備理事會（Fed）控制通膨的進展。

在參院聽證會上，班森特警告，今年年底到期的4兆美元減稅政策若不能延續，對美國中產階級來說會是一場「災難」，並稱加徵關稅有助打擊不公平的貿易行為、增加稅收，並增強美國在國際談判中的力量。

他也駁斥有關川普政策會導致通膨的觀點，並表示政府致力增加石油產量，實際上會有助降低油價。

作為川普的最高經濟官員，班森特將面臨一系列挑戰，其中最緊迫的是，在川普上任第2天美國政府就達到法定債務上限，當局必須處理聯邦現金流問題。

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甚至在川普宣誓就職之前，財政部就已採取「非常措施」來避免突破上限可能引發的災難性違約。

班森特在任命聽證會上告訴參議員，在他任職期間，不會出現債務違約情況。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140128