川普警告企業：事情很簡單 不在美生產就繳關稅

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（中央社瑞士達沃斯23日綜合外電報導）美國總統川普今天在世界經濟論壇（WEF）占盡焦點，即便他根本未親自到場。他警告企業，不在美國製造產品就得繳關稅；世界貿易組織秘書長則呼籲各國保持冷靜。

法新社整理今天論壇上發生的事情如下：

川普視訊演說

剛上任的川普在白宮透過視訊向齊聚瑞士達沃斯（Davos）的全球富人權貴發表演說。

他直言不諱地警告企業領袖說：「我要對全球每家企業說的話非常簡單。來美國製造你們的產品，我們會給你們世界各國之間最低的稅率…但如果你們放棄在美國製造產品的特權，那麼很簡單，你們就要繳關稅。」

保持冷靜，繼續貿易

美國可能實施的嚴苛關稅措施引發各方對未來發展的恐慌，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）對此似乎不太滿意。

她在「辯論關稅」小組會議上說：「請大家不要反應過度。我知道我們是來這裡討論關稅。我也一直告訴大家：能不能冷靜點。我感覺大家過度緊張。」

她還說：「即便被課徵關稅，也請保持冷靜，不要一覺醒來就在缺乏必要準備工作的情況下自己也課徵關稅。」

一般預期，萬一川普課徵高額關稅，其他國家也會採取報復性關稅行動。

米雷伊替馬斯克辯護

今年世界經濟論壇的明星之一是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），他在演說中替本週稍早鬧出爭議的科技大亨馬斯克（Elon Musk）說話。馬斯克在川普的就職典禮上做出一個被質疑像是「納粹禮」的手勢而引來批評。

米雷伊說，他「親愛的朋友馬斯克…最近因為一個無害的手勢遭到覺醒主義不公平地詆毀，那個手勢只代表…他對人民心懷感激」。

教宗警告小心AI扯謊

各界或許正在熱議人工智慧（AI）及其可能為企業和群眾帶來的好處，但天主教教宗方濟各（Pope Francis）警告：小心謹慎，尤其是關於AI撒的謊。

方濟各在世界經濟論壇發表的書面演說中表示：「AI生成的內容和人為製造的內容幾乎難以區別，令人質疑AI在公共論壇上日益增長的事實危機所造成的效應。」

AI恐於2027年超越人類

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但世界經濟論壇上有很多人支持AI，包括新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），他預期AI系統很快會超越人類。

他說：「依我猜測，到了2026年或2027年，AI系統在幾乎所有事情上普遍會表現得比幾乎所有人類更好。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140124