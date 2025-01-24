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川普關稅戰恐傷中國經濟 西藏流亡政府：唯有如此北京才會屈服

2025/1/24 22:14
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（中央社印度達蘭薩拉24日綜合外電報導）美國總統川普再度入主白宮後揚言對中國商品加徵關稅，西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）司政邊巴次仁表示，他歡迎川普對付中國的任何嚴厲經濟措施。

彭博（Bloomberg）報導，邊巴次仁（Penpa Tsering）21日在印度新德里接受訪問時指出，唯一能讓中國「屈服」的辦法就是「讓他們的生意減少」。

他表示：「唯有他們無法在『一帶一路』倡議大撒幣，創造這些所有的債務經濟時，他們才會聽進去別人的意見。」

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川普就任後沒幾天便指稱，可能最快下個月起對中國加徵10%關稅。

邊巴次仁指出，雖然高關稅將使西藏同胞遭受經濟上的痛苦，但是「為獲得更大的成果，也就是使中國成為更負責任的全球大國」，他們將會容忍。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140124

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